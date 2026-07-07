[MLB] 이정후, 5경기 연속 안타…타율 0.315 유지

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 7일 토론토전에서 3출루 1득점했다
- 이정후는 5경기 연속 안타와 타율 0.315를 유지했다
- 송성문은 4타수 무안타에 그쳤고 팀은 0-8로 패했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 5경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 이정후는 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와의 홈경기에 중견수 겸 5번 타자로 선발 출전, 3타수 1안타 1볼넷 1득점으로 활약하며 시즌 타율 0.315(311타수 98안타)를 유지했다.
1회말 2사 1루에서 맞이한 첫 타석에서 이정후는 토론토 선발 케빈 가우스먼의 스플리터를 공략했으나 유격수 뜬공으로 물러났다. 안타는 두 번째 타석에서 나왔다. 팀이 1-0으로 앞선 4회말 무사 1루에서 가우스먼의 4구째 시속 94.2마일(약 151.6km) 짜리 포심 패스트볼을 받아쳐 깔끔한 안타를 뽑아냈다. 이 안타로 무사 1, 3루 기회를 잡은 샌프란시스코는 후속 윌리 아다메스의 병살타 때 3루 주자가 홈을 밟아 추가점을 냈다.
6회말에는 상대 실책을 유도하며 대량 득점의 발판을 놓았다. 무사 1루에서 타석에 선 이정후는 가우스먼의 4구째를 타격해 땅볼을 유도했다. 이때 토론토 3루수 오카모토 카즈마가 실책을 범하며 공을 뒤로 흘렸고 이정후는 출루에 성공했다. 이어진 1사 만루 기회에서 빅터 베리코토가 2타점 적시타를 터뜨렸고 2루 주자였던 이정후도 홈을 밟았다. 샌프란시스코는 엘리오트 라모스의 3점 홈런까지 더해 6회에만 5점을 뽑아내며 8-1로 달아났다.
이정후는 7회말 2사 후 볼넷을 골라내며 이날 경기 3번째 출루를 완성했다. 8회말 라모스의 쐐기 투런포까지 터진 샌프란시스코는 토론토에 10-1 완승을 거두었다. 선발 랜던 룹은 8이닝 1실점 호투로 시즌 6승째를 챙겼다.
샌디에이고 파드리스의 송성문은 이날 안방에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에 유격수, 8번 타자 선발 출전해 4타수 무안타로 침묵했다. 유격수 수비에서는 안정적인 모습을 보였지만 타석에서 소득을 얻지 못하며 시즌 타율은 0.225로 하락했다. 선발 워커 뷸러가 5이닝 7실점으로 무너진 샌디에이고는 애리조나에 0-8로 완패했다.
psoq1337@newspim.com