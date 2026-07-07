대전국제와인 엑스포, 라이프스타일 전시회로 '판 키운다'

AI 핵심 요약beta
- 대전관광공사는 7일부터 9월20일까지 대전국제와인 EXPO 2026 입장권 1차 사전예매를 진행했다고 밝혔다
- 사전예매 입장권은 정가보다 최대 42% 할인된 가격으로 판매돼 현장 발권 후 입장할 수 있다고 했다
- 올해 EXPO는 와인에서 주류·음료 라이프스타일 전시로 확대돼 국내외 다양한 와인과 소비 트렌드를 함께 선보인다고 했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전국제와인 EXPO 2026이 와인 중심 전시를 넘어 주류·음료 산업 전반을 아우르는 라이프스타일 전문 전시회로 확대된다. 최대 42% 할인 혜택도 제공된다.
대전관광공사는 7일부터 오는 9월 20일까지 '대전국제와인 EXPO 2026' 입장권 1차 사전예매를 진행한다고 밝혔다.
이번 사전예매 입장권은 정가보다 최대 약 42% 할인된 가격으로 판매된다. 관람객은 행사 당일 현장에서 예매 내역을 확인한 뒤 입장권을 발권받아 입장하면 된다.
특히 올해 대전국제와인 EXPO는 기존 와인 전문 전시 성격에 더해 주류·음료 산업과 소비 트렌드를 함께 보여주는 전시회로 운영돼 눈길을 끈다. 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요 와인 생산국은 물론 조지아, 몰도바 등 다양한 국가의 와인을 한자리에서 선보인다.
국내 우수 와이너리와 한국와인도 함께 소개돼 국내외 와인 산업 흐름을 비교하고 체험할 수 있는 기회가 될 전망이다.
대전관광공사 관계자는 "대전국제와인 EXPO 2026은 국내외 와인 산업과 소비문화를 함께 경험할 수 있는 대한민국 대표 와인 전문 전시회"라며 "사전예매 혜택을 활용해 합리적인 가격으로 다양한 와인과 프로그램을 즐기길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com