시흥시 '월드서프리그(WSL) 국제서핑대회' 성황리 폐막

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2023년·2025년 이어 올해까지 3회 연속 국제대회 유치

15개국 210여 명 참가해 세계 정상급 기량 선봬

'써머비트 페스티벌' 연계로 거북섬 활력

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 3일부터 5일까지 사흘간 시흥웨이브파크에서 열린 '2026 월드서프리그(WSL) 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회'를 성황리에 마쳤다고 6일 밝혔다.

4일 거북섬 웨이브파크 광장에서 열린 2026 WSL 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회 개회식에 참가자 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 대회는 세계 최고 권위의 국제 프로서핑 대회인 월드서프리그(WSL) 퀄리파잉 시리즈(QS) 6000과 롱보드 퀄리파잉 시리즈(LQS) 1000으로 치러졌다.

시흥시는 지난 2023년과 2025년에 이어 올해 대회까지 유치하며 3회 연속 국제대회를 성공적으로 개최 대한민국 대표 서핑도시로서의 입지를 다졌다. 올해 대회에는 한국, 일본, 호주, 미국 등 15개국에서 선수와 관계자 210여 명이 참가해 세계 정상급 기량을 선보였다.

경기 결과 숏보드(QS 6000) 남자부에서는 호주의 코비 클레멘츠가 우승을 차지했다. 시흥시체육회 소속인 한국의 카노아 희재는 4위에 오르며 활약했다. 여자부에서는 일본의 카나 나카시오가 정상에 올랐다.

4일 저녁 WSL 개막식 이후 열린 써머비트 페스티벌 현장. [사진=시흥시]

롱보드(LQS 1000) 부문에서는 필리핀의 에드가 칼보 주니어가 남자부 우승을, 일본의 나츠미 타오카가 여자부 우승을 각각 거머쥐었다.

시는 대회 기간 전문 통역요원을 배치하고 선수 전용 편의시설 및 숙박을 지원하는 등 선수단이 경기에 집중할 수 있도록 도왔다. 아울러 행사장 내에 안전관리 요원 등 100여 명을 배치해 안전사고 없이 대회를 마무리했다.

대회와 함께 개최된 '2026 시흥 써머비트 페스티벌'도 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 국내 정상급 DJ 공연을 비롯해 시립합창단·시립전통예술단 공연, 버스킹, 먹거리 부스 등이 운영되면서 거북섬 일대 상권 활성화에도 기여했다.

5일 오후 WSL 시흥 코리아 오픈 경기가 끝난 후 참가 선수들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

임병택 시흥시장은 "3회 연속 WSL 국제대회를 성황리에 개최함으로써 시흥시가 국제 스포츠도시로서 갖춘 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 국제 스포츠대회와 문화·관광 콘텐츠를 연계해 거북섬을 세계적인 해양레저 관광거점으로 육성하고 지역경제 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com