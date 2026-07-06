광명시, 23곳에 공공 생리대 수동형 지급기 40대 설치

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 6일부터 10일까지 시내 23곳에 공공 생리대 수동형 지급기 40대를 순차 설치했다고 밝혔다
- 시는 8월 중 IoT 기반 자동형 지급기 50대를 50곳에 추가 설치할 계획이라고 했다
- 이번 사업은 국비 2억7000만원이 투입된 공공 생리대 지원 시범사업으로 시민 기본생활 보장을 목표로 한다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 6일부터 오는 10일까지 주요 거점 23곳에 공공 생리대 수동형 지급기 40대를 순차적으로 설치한다고 밝혔다.
시에 따르면 설치 장소는 ▲광명시청 종합민원실 ▲청춘곳간 ▲해냄·오름·푸른·나름·디딤청소년활동센터 ▲새마을시장 ▲광명국민체육센터 ▲희망띵소 ▲차량등록사업소 ▲업사이클아트센터 ▲광명문화원 ▲광명오픈아트홀 ▲도덕산캠핑장 ▲충현도서관 ▲청소년수련관 ▲창업지원센터 ▲광명시육아종합지원센터 ▲기형도문학관 ▲광명동굴을 비롯해 민간 편의점인 ▲GS25 하안타운점 ▲CU소하일로점 등이다. 여성플러스센터에는 오는 9월 중 추가 설치될 예정이다.
해당 지급기에서는 중형 생리대 2개를 1팩으로 소포장해 무료로 제공한다. 지급기가 설치되는 상세 위치는 광명시청 누리집 내 '공공 생리대 지원 시범사업' 게시판에서 확인할 수 있다.
시는 이어 오는 8월 중으로 사물인터넷(IoT) 기술을 적용해 재고 및 이용 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 자동형 지급기 50대를 19개 동 행정복지센터, 청년동, 종합사회복지관, 여성비전센터 등 50곳에 추가로 설치할 계획이다.
이번 사업은 광명시가 성평등가족부 주관 '공공 생리대 지원 시범사업'에 선정돼 확보한 국비 2억 7000만원을 투입해 추진된다.
박승원 광명시장은 "시민의 기본생활을 더욱 두텁게 보장하고 누구나 차별 없이 필요한 공공서비스를 누릴 수 있도록 기본사회 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com