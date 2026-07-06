'전주맛배달' 디지털 온누리상품권 결제 도입

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 6일 공공배달앱 전주맛배달에 디지털 온누리상품권 결제 서비스를 도입했다.
- 이번 서비스로 전통시장·골목상점가 소상공인 온라인 판로 확대와 시민 결제 편의성 증대를 기대한다.
- 전주시는 이벤트와 함께 디지털 전환을 촉진해 지역 소비 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 추진한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 공공배달앱 '전주맛배달'에 디지털 온누리상품권 결제 서비스를 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 서비스는 디지털 온누리상품권 결제 시스템을 전주맛배달과 연계해 전통시장과 골목형상점가 소상공인의 온라인 판로를 확대하고 시민들의 결제 편의성을 높이기 위해 마련됐다.
서비스 도입으로 전통시장과 골목형상점가 소상공인은 전주맛배달을 새로운 판매 채널로 활용할 수 있게 됐다. 디지털 온누리상품권 이용 고객 유입에 따른 매출 증대와 신규 고객 확보 효과도 기대된다.
이용자는 기존 신용카드와 간편결제에 더해 디지털 온누리상품권으로 배달과 포장 서비스를 이용할 수 있어 결제 수단 선택의 폭이 넓어졌다.
시는 정부의 디지털 온누리상품권 활성화 정책과 연계해 전통시장과 골목형상점가의 디지털 전환을 촉진하고 지역 소비 활성화와 소상공인 경쟁력 강화에 나설 계획이다.
전주맛배달은 서비스 도입을 기념해 이벤트도 진행한다. 행사 기간 앱에서 2만원 이상 주문한 이용자에게 선착순으로 5000원 할인쿠폰을 지급한다.
lbs0964@newspim.com