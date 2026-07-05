전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

[KPGA] 7월 1~3일, 2026년 '제1차 KPGA 투어프로 입문교육' 진행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KPGA가 7월 1일부터 3일까지 양평에서 투어프로 정회원 입문교육을 실시했다.
  • 3일간 교육에서 규정·윤리·브랜딩·법률 등 투어프로 기본 소양과 실무 역량을 집중 교육했다.
  • 67명이 합숙 과정을 마쳐 정식 투어프로로 입회했으며 문홍식 고문과 유재철 부회장이 책임과 성장의 덕목을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 7월 1일부터 3일까지 사흘간 경기 양평에 위치한 블룸비스타호텔앤컨퍼런스에서 2026년 '제1차 KPGA 투어프로(정회원) 입문교육'을 실시했다.  KPGA 투어프로 입문교육은 투어프로로 입회하는 회원들이 기본 소양과 책임의식을 함양하고, 성공적인 선수 생활에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 마련된 교육 프로그램이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026년 _제1차 KPGA 투어프로(정회원) 입문교육_ 수료 후 단체사진 촬영에 임하는 참가자들. [사진=KPGA] 2026.07.05 iaspire@newspim.com

3일간 진행된 입문교육에서는 ▲ KPGA 조직 및 주요 규정 안내 ▲ KPGA 회원의 역할 ▲ 투어프로의 언어를 말하다 ▲ 미디어를 내 편으로 만드는 법 : 투어프로의 퍼스널 브랜딩 ▲ KPGA 투어프로를 위한 필수 스포츠 법률 및 분쟁 사례 ▲ 자기 목표 수립과 성장 계획 워크숍 ▲ 스포츠 공정성과 직업 윤리의 이해 ▲ 공정성 확립을 위한 부정행위 근절 및 예방 교육 ▲ 선배 프로와의 대화 등 투어프로로서 갖추어야 할 기본 소양과 실무 역량을 중심으로 프로그램이 진행됐다. 

본 교육 이수 절차를 마쳐야 정식으로 KPGA 투어프로에 입회할 수 있다. 이번 교육에 참가한 67명의 회원은 2박 3일간의 합숙 교육 이수 절차를 마치고 정식으로 KPGA 투어프로(정회원)에 입회하게 됐다.

지난해에 이어 올해도 문홍식 KPGA 고문이 입문교육 마지막 날에 참석해 후배 회원들과 다양한 이야기를 나누었다.

문홍식 고문은 "투어프로라는 이름에는 실력뿐 아니라 책임과 품격도 함께 따른다"며 "좋은 선수는 성적만으로 만들어지는 것이 아니라 골프를 대하는 태도와 자기관리가 함께 갖춰질 때 비로소 완성된다. 조급해하지 말고 자신만의 목표와 과정을 믿으며 한 걸음씩 성장해 나가길 바란다"고 후배 회원들을 격려했다. 

2004년 KPGA 제11대 회장을 역임한 바 있는 문홍식 고문은 당시 '스포츠토토 오픈', '제이유 오픈' 등을 신설했고 현 KPGA 투어인 SBS 코리안투어 창설 및 유치를 이뤄냈다. 2부투어와 시니어투어, 회원 대상 전문 교육 프로그램도 개설했다. 또 국내 최고 권위의 대회인 'KPGA 선수권대회'가 경남 양산 소재 에이원CC에서 개최될 수 있도록 해 올해로 69회를 맞은 'KPGA 선수권대회' 역시 에이원CC에서 성황리에 마쳤다. 

유재철 KPGA 부회장은 "'KPGA 투어프로 입문교육은 'KPGA 투어프로로 첫걸음을 내딛는 출발점이자 앞으로 나아갈 방향을 함께 고민하는 시간이다. 이 자리를 통해 KPGA 투어프로로서 갖추어야 할 덕목들을 충분히 배울 수 있는 시간이었기를 바란다"고 전했다. 

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동