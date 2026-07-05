[KPGA] 7월 1~3일, 2026년 '제1차 KPGA 투어프로 입문교육' 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 7월 1일부터 3일까지 사흘간 경기 양평에 위치한 블룸비스타호텔앤컨퍼런스에서 2026년 '제1차 KPGA 투어프로(정회원) 입문교육'을 실시했다. KPGA 투어프로 입문교육은 투어프로로 입회하는 회원들이 기본 소양과 책임의식을 함양하고, 성공적인 선수 생활에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 마련된 교육 프로그램이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026년 _제1차 KPGA 투어프로(정회원) 입문교육_ 수료 후 단체사진 촬영에 임하는 참가자들. [사진=KPGA] 2026.07.05 iaspire@newspim.com

3일간 진행된 입문교육에서는 ▲ KPGA 조직 및 주요 규정 안내 ▲ KPGA 회원의 역할 ▲ 투어프로의 언어를 말하다 ▲ 미디어를 내 편으로 만드는 법 : 투어프로의 퍼스널 브랜딩 ▲ KPGA 투어프로를 위한 필수 스포츠 법률 및 분쟁 사례 ▲ 자기 목표 수립과 성장 계획 워크숍 ▲ 스포츠 공정성과 직업 윤리의 이해 ▲ 공정성 확립을 위한 부정행위 근절 및 예방 교육 ▲ 선배 프로와의 대화 등 투어프로로서 갖추어야 할 기본 소양과 실무 역량을 중심으로 프로그램이 진행됐다.

본 교육 이수 절차를 마쳐야 정식으로 KPGA 투어프로에 입회할 수 있다. 이번 교육에 참가한 67명의 회원은 2박 3일간의 합숙 교육 이수 절차를 마치고 정식으로 KPGA 투어프로(정회원)에 입회하게 됐다.

지난해에 이어 올해도 문홍식 KPGA 고문이 입문교육 마지막 날에 참석해 후배 회원들과 다양한 이야기를 나누었다.

문홍식 고문은 "투어프로라는 이름에는 실력뿐 아니라 책임과 품격도 함께 따른다"며 "좋은 선수는 성적만으로 만들어지는 것이 아니라 골프를 대하는 태도와 자기관리가 함께 갖춰질 때 비로소 완성된다. 조급해하지 말고 자신만의 목표와 과정을 믿으며 한 걸음씩 성장해 나가길 바란다"고 후배 회원들을 격려했다.

2004년 KPGA 제11대 회장을 역임한 바 있는 문홍식 고문은 당시 '스포츠토토 오픈', '제이유 오픈' 등을 신설했고 현 KPGA 투어인 SBS 코리안투어 창설 및 유치를 이뤄냈다. 2부투어와 시니어투어, 회원 대상 전문 교육 프로그램도 개설했다. 또 국내 최고 권위의 대회인 'KPGA 선수권대회'가 경남 양산 소재 에이원CC에서 개최될 수 있도록 해 올해로 69회를 맞은 'KPGA 선수권대회' 역시 에이원CC에서 성황리에 마쳤다.

유재철 KPGA 부회장은 "'KPGA 투어프로 입문교육은 'KPGA 투어프로로 첫걸음을 내딛는 출발점이자 앞으로 나아갈 방향을 함께 고민하는 시간이다. 이 자리를 통해 KPGA 투어프로로서 갖추어야 할 덕목들을 충분히 배울 수 있는 시간이었기를 바란다"고 전했다.

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