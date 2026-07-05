화성시, 공동주택 지원사업 수요조사 실시

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2027년도 예산 편성과 맞춤형 사업 계획 수립

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 16일까지 '2027년도 공동주택 지원사업' 수요조사를 실시한다고 5일 밝혔다.

수요조사 안내문. [사진=화성시]

이번 수요조사는 관내 공동주택 단지를 대상으로 한층 더 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 진행된다.

또 2027년도 예산 편성과 맞춤형 사업 계획 수립에 적극 반영하기 위해 마련됐다.

수요조사 대상 지원사업은 총 8개 분야다.

구체적으로는 ▲승강기 교체 및 유지·보수 지원사업 ▲공용시설 개·보수 지원사업 ▲지하주차장 화재 등 안전 관련 시설 설치·보수 지원사업 ▲경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업 ▲경비실 에어컨 설치 및 교체 지원사업 ▲공동체 생활의 활성화 지원사업 ▲주차장 개방 지원사업 ▲공공임대주택 공동전기료 지원사업 등이다.

서붕기 공동주택과장은 "이번 수요조사로 시민들의 주거 불편을 세밀하게 파악해 맞춤형 정책을 수립할 것"이라며 "만세·효행·병점·동탄 등 4개 권역을 골고루 지원해 소외 지역 없이 모든 시민이 안심하고 거주할 수 있는 주거환경을 조성하겠다"고 전했다.

자세한 사업 내용과 신청 방법 등은 화성특례시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com