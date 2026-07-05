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경기도 '고유가 피해지원금' 최종 지급 1조1955억원 마감

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AI 핵심 요약

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  • 경기도가 4월 27일부터 고유가 피해지원금을 지급해 97.5% 지급률을 달성했다.
  • 도는 취약계층 맞춤 홍보와 찾아가는 서비스로 1차 대상자 99% 지급률을 기록하고 골목상권 매출을 전년보다 9% 늘렸다.
  • 지원금은 8월 31일까지 사용 가능하며 경기도는 도민 생활 안정과 지역경제 회복 정책을 이어가겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전체 지급 대상자 936만 3000명·지급률 97.5% 기록
도민 생활 안정과 지역경제 회복 위한 정책 발굴 지속

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 고유가로 어려움을 겪는 경기도민들의 생활 부담을 덜어주기 위해 추진된 '고유가 피해지원금' 지급 사업이 최종 지급률 97.5%를 기록하며 성공적으로 마무리됐다.

경기도는 지난 4월 27일 취약계층을 대상으로 한 1차 지급을 시작으로 지난 3일 접수를 마감한 결과 총 912만 5000명의 도민에게 1조 1955억 원의 피해지원금을 지급했다고 5일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이는 전체 지급 대상자(936만 3000명)의 97.5%에 달하는 수치다. 시군별로는 가평군이 가장 높은 지급률을 기록했으며 오산시와 광명시가 그 뒤를 이었다.

특히 기초생활수급자와 차상위계층 등 1차 지급 대상자의 경우 99%라는 압도적인 지급률을 보였다. 도는 31개 시군과 긴밀히 협력해 취약계층을 중심으로 맞춤형 신청 홍보를 진행하고 직접 찾아가는 신청 서비스 등을 적극적으로 운영한 것이 주효했다고 분석했다.

이번 지원금은 도민의 가계 부담 완화뿐만 아니라 침체된 골목상권 활성화에도 톡톡한 역할을 한 것으로 나타났다.

중소벤처기업부 자료에 따르면 2차 지원금 지급이 본격화된 5월 18일부터 6월 7일까지 3주간 경기도 내 소상공인 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 9% 증가한 것으로 집계됐다. 지원금이 실제 지역 내 소비 촉진으로 이어진 셈이다.

지급된 지원금은 오는 8월 31일까지 사용할 수 있으며 기한이 지나면 남은 잔액은 자동으로 소멸된다. 7월 3일 기준 지급된 지원금의 사용률은 약 88.6%이다.

김진효 경기도 복지정책과장은 "고유가 피해지원금 신청·지급은 마감됐지만 사용기한이 8월 31일까지인 만큼 도민들께서는 기한 내에 꼭 지원금을 모두 사용해 주시길 바란다"며 "앞으로도 민생 현장을 세심하게 살피며 도민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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