경남직업교육박람회 10일 개막…직업계고 진로 탐색 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 10일 창원서 직업교육박람회를 개최한다고 5일 밝혔다
- 박람회는 직업계고 학생 취업지원과 진로탐색 지원에 초점을 맞췄다
- 미래기술·캠퍼스·커리어존 운영과 현장면접·체험프로그램을 다채롭게 진행한다
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36개 학교 체험·교육 활동 소개
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 직업계고에 대한 이해를 넓히고 학생들의 진로 탐색을 지원하는 행사를 준비하고 있다.
도교육청은 오는 10일 창원컨벤션센터에서 '2026 경남직업교육박람회'를 개최한다고 5일 밝혔다.
박람회는 직업교육에 대한 이해를 높이는 한편 채용 상담과 현장 면접, 취업 컨설팅 등을 통해 직업계고 학생들의 취업을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
사전 신청도 이어지고 있다. 학부모 대상 '직업계고의 가치와 비전' 일일 강좌에는 약 90명이 신청했으며 도내 중학교 25곳 이상이 단체 참가 의사를 밝혔다.
행사장 특설무대에서는 개막식을 시작으로 직업계고 교육과정을 공연 형식으로 소개하는 프로그램이 진행된다. 드론 군집 비행, 화훼 장식, 반려견 미용, 헤어 디자인 등 교육 내용을 시연하고, 홍보 영상·포스터 제작 챌린지 시상식도 함께 열린다.
상설 프로그램도 운영된다. 미래기술체험존에서는 드론과 로봇 등 인공지능 기반 기술을 체험할 수 있으며 직업계고 캠퍼스존에서는 도내 36개 학교의 전공 체험과 교육 활동을 소개한다.
커리어 설계존에서는 진로 상담과 해외 인턴십 안내, 자기소개서 첨삭, 면접 이미지 개선 등을 지원하고 커리어 매칭존에서는 한국철도공사, 대한상공회의소, 농협 등 10개 기관·기업이 참여해 채용 상담과 현장 면접을 진행한다.
news2349@newspim.com