경남직업교육박람회 10일 개막…직업계고 진로 탐색 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장 취업 연결 기회 제공 등

36개 학교 체험·교육 활동 소개



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 직업계고에 대한 이해를 넓히고 학생들의 진로 탐색을 지원하는 행사를 준비하고 있다.

도교육청은 오는 10일 창원컨벤션센터에서 '2026 경남직업교육박람회'를 개최한다고 5일 밝혔다.

2026 경남직업교육박람회 포스터[사진=경남도교육청] 2026.07.05

박람회는 직업교육에 대한 이해를 높이는 한편 채용 상담과 현장 면접, 취업 컨설팅 등을 통해 직업계고 학생들의 취업을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

사전 신청도 이어지고 있다. 학부모 대상 '직업계고의 가치와 비전' 일일 강좌에는 약 90명이 신청했으며 도내 중학교 25곳 이상이 단체 참가 의사를 밝혔다.

행사장 특설무대에서는 개막식을 시작으로 직업계고 교육과정을 공연 형식으로 소개하는 프로그램이 진행된다. 드론 군집 비행, 화훼 장식, 반려견 미용, 헤어 디자인 등 교육 내용을 시연하고, 홍보 영상·포스터 제작 챌린지 시상식도 함께 열린다.

상설 프로그램도 운영된다. 미래기술체험존에서는 드론과 로봇 등 인공지능 기반 기술을 체험할 수 있으며 직업계고 캠퍼스존에서는 도내 36개 학교의 전공 체험과 교육 활동을 소개한다.

커리어 설계존에서는 진로 상담과 해외 인턴십 안내, 자기소개서 첨삭, 면접 이미지 개선 등을 지원하고 커리어 매칭존에서는 한국철도공사, 대한상공회의소, 농협 등 10개 기관·기업이 참여해 채용 상담과 현장 면접을 진행한다.

news2349@newspim.com