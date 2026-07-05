김태호 의원 "EBS 학습전략 설명회 양산서 처음 개최"

수도권과 교육정보 격차 해소

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 입시 정보 접근성이 상대적으로 낮은 경남 양산지역에서 EBS 대표 강사가 참여하는 학습전략 처음으로 설명회가 열린다.

국민의힘 김태호 국회의원(양산을)은 2027학년도 대입을 준비하는 수험생과 학부모를 대상으로 하는 '2026 EBS 초청 학습전략설명회'를 오는 11일 양산교육지원청 대강당에서 개최한다고 5일 밝혔다.

김태호 국회의원[사진=김태호 의원실] 2026.07.05

이번 설명회는 양산시에서 처음 진행되는 대규모 EBS 학습전략 설명회로 고등학생과 학부모에게 변화하는 대학입시 제도와 학습 방향에 대한 구체적인 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 수도권에 비해 입시 정보와 교육 인프라가 부족한 지역 여건을 감안해 전국 단위에서 활동하는 입시 전문가를 직접 초청해 맞춤형 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

강연에는 EBS 국어영역 대표 강사 김상태 강사와 EBS 입시·면접 대표 강사 김성길 강사가 참여한다. 두 강사는 진로·진학 설계의 중요성, 자기주도 학습법, 학년별 학습 전략, 대학별 입시 대응 방안, 과목별 학습 방법, 면접 및 학생부 관리 전략 등을 주제로 강의를 진행할 예정이다.

김 의원은 "입시 환경이 갈수록 복잡해지고 정보의 중요성이 커지는 상황에서 지역 학생들이 수도권 학생들과의 정보 격차로 불이익을 받아서는 안 된다"며 "양산에서도 최고 수준의 입시 전문가들을 직접 만나 정확한 정보를 얻을 수 있도록 이번 설명회를 유치하게 됐다"고 말했다.

이어 "교육은 지역의 미래를 결정하는 중요한 투자"라며 "학생들이 자신의 꿈과 진로를 설계하는 데 실질적인 도움이 되고, 학부모들께도 입시에 대한 불안과 궁금증을 덜 수 있는 자리가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

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