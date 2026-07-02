경남교육청, 유아교육 디지털 전환 연수…AI 중심 교육과정 운영 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 2일 유치원 교원 150여명 연수를 열었다.
- AI·디지털 시대 유치원 역할과 교육과정 운영을 다뤘다.
- 도교육청은 현장 지원과 역량 강화 연수를 이어가겠다고 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 유치원 교원과 교육전문직원을 대상으로 디지털·인공지능 시대 유아교육 역량 강화에 나섰다.
도교육청은 2일 밀양 경남교육청 진로교육원 꿈봄관에서 유치원 교원과 교육전문직원 150여 명을 대상으로 '디지털·인공지능(AI) 시대: 유치원 교원의 역할과 유아·놀이 중심 교육과정 운영 지원 연수'를 개최했다고 밝혔다.
연수에서는 조준오 동국대 유아교육과 교수가 미래 사회에 필요한 유치원 교원의 역할과 교육과정 변화 방향을 주제로 강의했다.
참석자들은 유아 발달에 적합한 디지털 교육 환경 조성 사례와 유아·놀이 중심 교육과정 속 AI·디지털 교육 실천 사례도 함께 살펴봤다. 한 교사는 AI·디지털 교육의 방향과 적용 사례를 통해 교육과정 연계 방안을 구체적으로 이해할 수 있었다고 말했다.
손옥경 유아특수교육과장은 "유아기 AI·디지털 교육은 기술 활용 자체보다 사고력과 문제 해결력, 사람과의 상호작용을 지원하는 방향이어야 한다"며 "현장 지원을 강화하겠다"고 말했다.
도교육청은 앞으로도 교원 역량 강화 연수와 우수 사례 공유를 이어가며 유아의 비판적 사고력과 창의성, 주도성을 키울 수 있는 교육 환경 조성에 나설 계획이다.
news2349@newspim.com