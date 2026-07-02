거창군, 마을 단위 순회 돌봄 활동 실시…취약계층 생활 안정 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남 거창군은 2일 취약계층 순회 돌봄을 실시했다
- 마을복지추진단이 17개 마을 돌며 안부 확인·콘센트 교체 등 생활불편을 점검했다
- 선풍기 청소·어르신 건강 확인과 연계해 돌봄 사각지대 예방과 공동체 돌봄 확산에 나설 계획이다
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지역 공동체 기반 돌봄 체계 확산
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 마을 단위 순회 돌봄 활동을 통해 취약계층 안부 확인과 생활 불편 해소에 나섰다.
군은 2일 고제면 마을복지추진단 20여 명이 참여한 가운데 17개 마을을 순회하는 '고제 온봄 반장' 활동을 실시했다고 밝혔다. 이번 사업은 지역공동체 활성화 사업의 하나로 추진됐다.
참여자들은 돌봄이 필요한 주민을 찾아 안부를 확인하고 낡은 콘센트로 인한 안전사고 우려가 있는 가구를 대상으로 교체 작업을 진행했다. 생활 속 소규모 불편 사항도 함께 점검하며 밀착형 지원을 이어갔다.
이번 활동은 고제면 주민자치회가 추진 중인 선풍기 청소 사업과 연계해 진행됐다. 각 마을을 방문해 선풍기 점검·청소와 함께 어르신 건강 상태를 확인하는 등 여름철 대비 활동을 병행했다.
군은 주민 주도의 돌봄사업을 지속적으로 발굴·운영해 돌봄 사각지대 예방과 지역 공동체 기반 돌봄 체계 확산에 나설 계획이다.
yun0114@newspim.com