성낙인 창녕군수, 취임 직후 국비 확보 주력…지역발전 행정력 집중

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세종청사 방문…4건 사업 2154억 규모

생활환경 개선·안전 강화 사업 추진

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 기초단체장으로 재선에 성공한 성낙인 경남 창녕군수가 취임 직후 대규모 국비 예산 확보 행보에 나서며 지역 현안 해결과 중장기 발전 구상에 속도를 내고 있다.

군은 성낙인 군수가 취임식 다음 날인 2일 정부세종청사를 찾아 창녕군 주요 현안과 미래 성장 기반 구축을 위한 국비 지원을 중앙부처에 공식 건의했다고 밝혔다.

성낙인 경남 창녕군수(오른쪽)가 기획예산처 복지안전예산심의관을 만나 사업의 필요성에 대해 설명하고 있다.[사진=창녕군] 2026.07.02

방문 일정은 자연재해 대응, 생활환경 개선, 교통 인프라 확충 등 군민 생활과 직결된 과제를 중심으로 짜였다.

성 군수가 이날 정부에 건의한 사업은 4건으로 총사업비는 2154억 원 규모다. 대상 사업은 이방면 석리 자연재해위험개선지구 정비사업 381억 원, 길곡면 마천지구 풍수해생활권 종합정비사업 305억 원, 창녕군 생활폐기물 소각시설 신설사업 398억 원, 국도79호선 온천대교 건설 1070억 원이다.

성 군수는 먼저 기획예산처 복지안전예산심의관을 만나 집중호우와 기후변화로 인한 피해 가능성을 언급하며 이방면 석리와 길곡면 마천지구 등 재해위험지역 정비사업 2건에 대한 국비 686억 원 반영을 요청했다.

군민의 생명과 재산 보호를 위한 필수 인프라 사업이라는 점을 강조하며 내년도 정부 예산안에 우선 편성해 줄 것을 건의했다.

이어 사회예산심의관과의 면담에서는 생활폐기물 소각시설 신설에 대한 지원 필요성을 설명했다. 성 군수는 쾌적한 생활환경 조성과 안정적인 환경 기반 구축을 위해 군 단위 소각시설 확충이 필요하다며 총사업비 398억 원이 투입되는 해당 사업에 국비 지원을 검토해 달라고 요구했다.

마지막으로 성 군수는 기획예산처 재정성과국을 찾아 국도79호선 창원 북면~창녕 부곡 구간 신설사업 1070억 원의 당위성을 설명했다.

그는 영남권 물류·관광 흐름을 잇는 핵심 축이자 지역 교통망을 보완하는 사업이라고 밝히고 국도79호선이 제6차 국도·국지도 건설계획에 포함될 수 있도록 정부 차원의 지원을 요청했다.

성낙인 군수는 "민선 9기 군정을 시작하며 약속한 창녕 발전을 위해서는 국가 예산 확보가 필수적이다"며 "취임 직후 세종시를 가장 먼저 찾은 만큼 정부 예산안이 확정될 때까지 직접 발로 뛰는 행정을 이어가겠다. 전 행정력을 국비 확보에 집중해 군민과 약속한 사업들을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

군은 지역 최대 숙원으로 꼽히는 국도79호선 단절구간 연결을 위해 지역구 박상웅 국회의원과 공조 체계를 가동하고 있다.

news2349@newspim.com