부산교육청, 초등 저학년 대상 '식품알레르기 캠프' 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 4일 초등 알레르기 캠프를 개최했다.
- 학생은 인형극·체험활동으로 알레르기 식품과 대응법을 익혔다.
- 보호자는 전문강의·요리교실로 가정·학교 연계 관리역량을 강화했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 초등 저학년 알레르기 학생과 보호자를 대상으로 체험형 식생활 교육 프로그램을 운영한다.
시교육청은 오는 4일 부산 금정구 영양교육체험센터에서 초등 1~3학년 식품알레르기 유병 학생과 보호자 200여 명이 참여하는 '2026년 식품알레르기 캠프 – 자신있어요! 식품알레르기'를 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 캠프는 학교와 가정에서의 실질적 관리 역량 강화에 초점을 맞췄다.
학생 대상 프로그램은 인형극 '아기돼지가 이사온 날'을 시작으로 텃밭 체험, 식품 라벨 읽기, 스트레스볼과 과일 팔찌 만들기, 알레르기 안전 키링 제작, 급식 관련 체험 게임, 영양밥상 체험 등 8개 부스로 구성된다.
참여 학생은 놀이형 활동을 통해 알레르기 유발 식품과 대응 방법을 익히도록 했다. 보호자 프로그램은 전문의 강의와 대체식단 교육, 요리교실, 개별 영양상담 등 실무 중심으로 운영된다. 식단 및 교육자료 전시와 함께 사전 설문과 식생활스크리닝검사(DST)를 병행해 가정 내 관리 방안도 제시한다.
시교육청은 식품알레르기 학생의 안전한 학교생활을 지원하고 가정과 학교가 연계된 관리 체계를 강화한다는 계획이다. 대체식단과 학교급식에 대한 이해를 높여 관련 교육 환경 개선에도 반영할 방침이다.
김석준 교육감은 "식품알레르기는 학생의 건강과 안전을 위해 학교와 가정의 지속적인 관심과 협력이 무엇보다 중요하다"며 "학생과 보호자가 함께 배우고 실천하는 뜻깊은 시간이 되길 바라며, 앞으로도 안전한 학교급식 환경 조성과 학생 건강 증진을 위한 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com