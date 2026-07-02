'신병' 김민호, '오싹한 연애' 합류…양세종과 수사 케미 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 김민호가 18일 tvN 오싹한 연애에 출연했다
- 김민호는 재벌녀와 검사 오컬트 로맨스서 수사관 손형민을 맡았다
- 신병 시리즈와 범죄도시5에 잇따라 합류하며 활발히 활동했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신병' 시리즈로 사랑받은 배우 김민호가 '오싹한 연애'로 안방극장에 돌아온다.
배우 김민호가 '오싹한 연애'에서 마강욱(양세종)과의 찰진 수사 케미를 선보일 예정이다.
오는 18일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스다.
김민호는 강욱의 검사실 수사관 '손형민' 역을 맡았다. 평소에는 능청스럽고 유쾌한 막내의 모습을 보이지만, 결정적인 순간마다 집요한 수사 능력을 선보이는 반전 매력을 소유한 캐릭터다. 특유의 잔망스러움과 유능한 추적 능력으로 극에 활력을 불어넣을 예정이다.
김민호는 '신병'의 모든 시즌에서 대중의 꾸준한 사랑을 받으며 '신병4' 캐스팅 소식과 함께 '범죄도시5'에도 합류 소식을 알리는 등 활발한 행보를 이어가고 있다. 이번 '오싹한 연애'에서는 친근한 매력과 유능한 수사관의 면모를 동시에 선보이며 또 한 번 존재감을 발휘할 전망이다.
한편, 김민호가 출연하는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 18일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.
moonddo00@newspim.com