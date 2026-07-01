익산시의회, 김충영 의장·소길영 부의장 선출

AI 핵심 요약beta
- 익산시의회는 1일 제10대 전반기 의장단을 선출했다
- 김충영 의장·소길영 부의장은 신뢰받는 의회 약속했다
- 의회는 의원선서와 상임위 구성 후 본격 의정활동 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시의회는 1일 제10대 전반기 의장단을 선출하고 시민 중심의 책임 의정을 위한 새로운 의회 운영에 들어갔다고 밝혔다.
익산시의회는 이날 제278회 임시회 제1차 본회의를 열고 의장 선거를 실시한 결과 김충영 의장, 소길영 부의장을 각각 선출했다.
김충영 의장은 "익산시의회를 더욱 품격 있고 전문성을 갖춘 의회로 만들어 시민에게 신뢰받는 기관이 되도록 모든 역량을 다하겠다"고 당선 소감을 밝혔다.
소길영 부의장은 "부의장으로서 맡은 역할에 충실하며 시민에게 사랑받고 일 잘하는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
5선의 김 의장은 제9대 전반기 산업건설위원장을 역임했으며 시민들과 현장에서 소통하는 의정활동을 이어왔다. 재선의 소 부의장도 제9대 후반기 산업건설위원장을 맡아 지역농업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화 주민 생활환경 개선 등에 힘써왔다.
이어 열린 개원식에서는 의원 25명이 의원선서를 통해 성실한 의정활동을 다짐했다.
김충영 의장은 개원사에서 "제10대 익산시의회는 시민을 대변하고 일하는 의회로 시민과 함께 고민하며 시민의 뜻을 정책으로 연결하는 의회가 되겠다"고 강조했다.
한편 익산시의회는 이날 상임위원회 위원을 선임했으며 2일 각 상임위원장과 의회운영위원장을 선출한 뒤 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.
lbs0964@newspim.com