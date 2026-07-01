심덕섭 고창군수 "고창대도약과 중단없는 발전" 선언

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농업·첨단산업 융합...공약 신속 추진·지역경제 활성화 집중

소통·통합 중심 투명행정 강화...군민 체감형 군정 운영체계 구축

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수가 1일 제49대 고창군수로 공식 취임하며 민선 9기 출범과 함께 중단없는 고창발전과 고창대도약 실현을 위한 군정 운영 방향을 제시했다.

고창군은 이날 고창동리국악당에서 군민과 공무원 등 300여 명이 참석한 가운데 취임식을 열고 민선 9기 군정의 본격적인 시작을 알렸다.

심덕섭 고창군수 취임식[사진=고창군]2026.07.01 gojongwin@newspim.com

심 군수는 취임사에서 "지난 4년의 성과를 바탕으로 함께 여는 미래 도약하는 고창을 만들어 가겠다"며 "군민의 기대에 부응해 고창대도약을 이끌겠다"고 밝혔다.

그는 민선 8기 정책을 발전시켜 공약사업의 신속한 추진을 최우선 과제로 제시했다. 농업과 AI 드론 로봇 등 첨단기술 융합을 통해 농업 경쟁력을 높이고 청년의 농촌 정착 기반을 강화하겠다는 계획이다.

또 터미널 도시재생 혁신지구 사업과 소상공인 지원 정책을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 서해안철도망 국가계획 반영과 농어촌 기본소득 시범사업 추진을 통해 성장 기반을 확장하겠다고 밝혔다.

심 군수는 통합과 소통의 군정을 강조하며 어르신과 장애인 아동 여성 등 사회적 약자를 우선 배려하는 정책을 펼치겠다고 말했다. 또한 군정 전 과정을 공개하는 투명행정과 군민 참여 확대를 통해 개방형 행정체계를 구축하겠다는 방침도 제시했다.

그는 "갈등이 없는 화합의 사회와 통합의 사회를 만드는 것이 우리의 소명"이라며 "담대하고 솔직한 군정으로 군민과 함께 해결의 길을 열겠다"고 밝혔다.

한편 심 군수는 이날 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작했으며 취임식 이후 종합사회복지관 급식봉사에 참여하는 등 현장 중심 행보를 이어갔다.

gojongwin@newspim.com