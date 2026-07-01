최영일 순창군수 "앞으로 4년 군민 중심 새 군정 본격화"

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취임식·타운홀미팅 통한 군정 비전 공유와 소통행정 강화

지역경제 활성화·군민 행복 실현 위한 핵심 공약 추진

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 최영일 순창군수가 1일 민선 9기 제51대 순창군수로 취임하며 군민 중심의 새로운 군정 운영을 시작했다.

최 군수는 이날 '순창을 더 새롭게 군민을 더 행복하게'를 군정 비전으로 제시하고 새로운 4년의 출발을 알렸다.

최영일 순창군수 취임식[사진=순창군]2026.07.01 lbs0964@newspim.com

이날 취임식은 형식적인 절차를 줄이고 군민과 함께하는 소통과 공감 중심으로 진행됐다. 취임에 앞서 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령을 참배한 뒤 장애인체육관에서 취임 선서와 취임사를 통해 민선 9기 군정 운영 방향을 밝혔다.

특히 군민과 직접 의견을 나누는 타운홀미팅을 함께 열어 민선 8기 주요 성과를 공유하고 앞으로 추진할 핵심 공약과 군정 계획을 설명하며 다양한 의견을 청취했다.

최영일 군수는 "민선 9기는 군민 모두가 행복한 순창을 만들기 위해 소통과 화합 실용을 바탕으로 미래를 함께 만들어가는 시간이 될 것"이라며 "지난 4년의 성과를 바탕으로 군민이 체감하는 변화와 발전을 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.

이어 "군정의 중심은 언제나 군민"이라며 "군민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 지속 가능한 지역 발전과 군민 행복을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

순창군은 민선 9기 출범과 함께 지역경제 활성화와 농업 경쟁력 강화 교육과 복지 확대 등 핵심 공약을 차질 없이 추진하며 군정 비전 실현에 행정력을 집중할 계획이다.

lbs0964@newspim.com