'3선' 황인홍 무주군수 "기본사회 실현과 미래성장 기반 구축"

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"기본사회·첨단산업 육성 중심 무주 대도약" 비전 제시

농업·관광·교통·태권도 연계 지역성장 동력 본격 추진

[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 황인홍 무주군수가 1일 민선 9기 제47대 무주군수로 취임하며 기본사회 실현과 미래 성장동력 육성을 중심으로 한 무주 대도약 청사진을 제시했다.

3선에 성공한 황 군수는 이날 무주읍 예체문화관에서 공직자 800여 명이 참석한 가운데 월례조회를 겸한 취임식을 열고 민선 9기 군정 비전과 정책 방향을 발표했다.

황 군수는 "민선 7기와 8기를 함께하며 무주다운 무주와 행복한 군민을 위한 기반을 다져준 공직자들에게 감사드린다"며 "민선 9기에는 기본사회 무주를 완성하고 무주의 새로운 도약을 실현하는 데 힘을 모으자"고 말했다.

황인홍 무주군수 취임식[사진=무주군]2026.07.01 gojongwin@newspim.com

이어 현장과 협업 책임을 군정 운영 기조로 제시하며 대한민국 기본사회 1번지 무주와 현대로템 조기 안착 및 첨단 항공우주산업 생태계 구축 돈 되는 무주농업 사계절 수익형 관광도시 조성 사통팔달 교통망 구축을 핵심 과제로 제시했다.

황 군수는 무주형 기본소득 완성과 햇빛소득 마을 조성 주거 응급지원 무료버스 운영 등을 통해 군민의 기본적인 삶을 보장하는 기본사회 실현에 나서겠다고 밝혔다.

또 현대로템 투자사업의 안정적인 추진과 기업 지원을 통해 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출을 이끌고 첨단산업 기반도 확대할 계획이다.

농업 분야에서는 스마트 기술 도입과 계절근로자 인력체계 강화를 통해 1억원 이상 소득 농가 1000호 시대를 열겠다는 목표를 제시했다.

관광 분야는 무주반딧불축제의 세계화와 산림관광 미식관광 스포츠마케팅을 확대해 사계절 체류형 관광도시를 조성하고 무주대구고속도로와 영호남 철도 연결 등 광역 교통망 확충에도 힘을 쏟기로 했다.

태권도 인재양성센터 운영과 국제대회 유치 등 태권도를 지역 성장축으로 육성하는 계획도 밝혔다.

황인홍 군수는 "오직 무주와 군민만 바라보겠다는 초심으로 다시 뛰겠다"며 "민선 9기에는 그동안의 성과를 군민이 체감하는 결실로 이어질 수 있도록 속도감 있게 군정을 추진하겠다"고 말했다.

황 군수는 취임식에 앞서 충혼탑을 참배했으며 행사 후에는 무주종합복지관에서 배식 봉사활동에 참여했다.

gojongwin@newspim.com