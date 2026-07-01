한국타이어, 소형화물차 전용 타이어 출시

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마일리지 성능 15% 향상, 12~20인치 22개 규격

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 소형화물트럭과 밴 전용 타이어 '밴트라 트랜짓'을 1일 출시했다.

신제품은 장시간 고하중 운행이 많은 상용차를 위해 개발됐다. 최신 프로파일 설계로 접지 면적을 최적화하고 하중을 고르게 분산시켜 이상마모를 억제했으며, 기존 제품 대비 약 15% 향상된 마일리지 성능을 제공한다.

연비절감형 컴파운드를 적용해 타이어 회전 저항을 7% 낮췄다. 최적화된 배합 기술로 내구성과 경제성을 동시에 확보했다.

밴트라 트랜짓 [사진=한국타이어]

주행 안정성도 강화했다. 메인 스틸 벨트를 지지하는 두 겹의 보강 벨트와 엣지 폴딩 구조로 타이어 변형과 흔들림을 억제했으며, 3D 커프 기술로 접지 면적을 안정적으로 유지한다. 젖은 노면 그립력은 6%, 마른 노면 핸들링 성능은 8% 향상됐다.

한국타이어는 한국테크노링에서 극한 실차 테스트를 진행했다. 1톤 화물을 적재한 차량으로 자갈 노면의 험로를 주행한 결과, 트레드 손상 저항 능력이 기존 제품보다 우수한 것으로 확인됐다.

신제품은 12인치부터 20인치까지 총 22개 규격으로 운영되며, 소형화물트럭부터 밴까지 다양한 차종에 대응한다.

y2kid@newspim.com