동국제강그룹, 2026년 지속가능경영보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- 동국제강과 동국씨엠이 1일 2026년 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 동국제강은 탄소중립·스마트팩토리·주주친화정책을 담았다.
- 동국씨엠은 ESG 책임경영과 통상환경 대응 성과를 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강과 동국씨엠이 1일 2026년 지속가능경영보고서를 발간했다.
동국제강은 탄소 중립 달성을 중심으로 보고서를 구성했다. 탄소배출 감축 노력과 공급망 온실가스 배출량 산정, 제3자 검증 체계 구축 현황을 공개했다. 스마트 팩토리 4.0 추진과 판매 포트폴리오 확대도 담았다. 사회·지배구조 부분에서는 가족친화기업 인증 취득, 동반성장 펀드 조성, 주주 친화 배당 정책 등을 공개했다. 2025년 한국ESG기준원 기업 평가에서 통합 A등급을 획득했다.
동국씨엠은 전사적 ESG 책임경영 체계 정착에 중점을 뒀다. 글로벌 보호무역주의 확산과 탄소국경조정제도 본격화 등 통상 환경 변화에 대응하기 위한 규제 대응 성과를 담았다. 탄소정보공개프로젝트 등급 획득, 에코바디스 메달 수훈, 아주스틸 인수를 통한 사업 경쟁력 강화, 자연자본 재무 정보 공개 가이드라인 도입 등을 포함했다.
동국제강그룹은 지주와 철강법인으로 분할한 이후 각 사 특성에 맞춘 ESG 경영 모델을 고도화하고 있다.
y2kid@newspim.com