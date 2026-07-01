키움증권, 걸음 기부 캠페인 '키움과맑음 시즌3' 진행

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 1일 임직원·시민 대상 걸음 기부 캠페인을 시작했다
- 7월 한 달간 3억보 목표로 걷기 통해 탄소중립 실천하고 걸음 수만큼 환경보호 기부를 한다
- 목표 달성 시 사회적협동조합 한강에 2000만원을 기부해 생태계 보존·기후위기 대응 활동에 쓴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권이 자사 임직원과 일반 시민 대상 걸음 기부 캠페인을 벌인다.
1일 키움증권은 7월 한 달간 전 임직원과 일반 시민이 함께하는 걸음 기부 캠페인 '키움과맑음 시즌3'를 진행한다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 키움과맑음은 일상 속 걷기를 통해 탄소중립과 온실가스 감축에 동참하고, 적립한 걸음 수만큼 환경 보호 활동에 기부금이 전달되는 캠페인이다.
세 번째를 맞은 이번 캠페인은 목표 걸음 수를 3억보로 설정해 지난해 목표치였던 1억보 대비 규모를 대폭 키웠다. 하루 최대 적립 가능한 걸음 수는 3만보다.
목표 걸음 수가 달성되면 키움증권은 사회적협동조합 '한강'에 기부금 2000만원을 전달할 예정이다. 한강은 여의도 인근 환경 생태계를 보존하는 친환경 활동을 진행하는 단체다. 전달된 기부금은 생태계 보존, 생물 다양성 보전, 기후 위기 대응 등 친환경 활동에 활용되며, 추후 임직원 자원봉사 활동으로도 이어진다.
키움증권 관계자는 "임직원의 건강 증진과 의미 있는 기부 실천을 함께 도모하기 위해 캠페인 규모를 대폭 확대했다"며 "앞으로도 지속 가능한 미래를 고민하며 맑은 지구를 위해 임직원과 함께 실천하는 활동을 꾸준히 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com