노사발전재단, 40세 이상 경력전환 우수사례 찾는다

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이달 1~31일 참가자 모집…개인·기업부문 나눠 진행

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단이 고용노동부와 함께 중장년층의 경력 관리와 전환 사례를 발굴하는 공모전을 연다고 1일 밝혔다.

올해로 9회째인 '2026년 다시 시작하는 중장년 우수사례 공모전'은 이날부터 이달 31일까지 참가자를 모집한다.

공모전은 40세 이상 중장년이 경력을 성공적으로 관리하거나 전환한 사례, 중장년 인재를 활용해 성과를 낸 기업 사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

개인부문은 생애경력설계와 경력전환 등에 성공한 40세 이상 국민을 대상으로 한다. 기업부문은 중장년 고용 확대 및 인재 활용 관련 사례를 제출하면 된다.

심사를 통해 선정된 우수사례에는 고용노동부 장관상과 노사발전재단 사무총장상이 수여된다.

박종필 사무총장은 "이번 공모전은 오랜 기간 현장에서 축적한 경험과 노하우를 바탕으로 새로운 경력에 도전한 중장년들의 생생한 이야기를 듣는 기회"라며 "중장년층에게는 '나도 할 수 있다'는 자신감과 동기를 부여하고, 기업에는 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 중장년 인재의 가치를 재발견하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

sheep@newspim.com