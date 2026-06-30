창녕군, 도민행복주택 37호 준공…주거 취약계층 지원 강화

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건설업체와 협력한 재능기부 프로젝트

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 주거 취약계층을 위한 도민행복주택을 추가로 조성했다.

군은 30일 창녕읍 봉천마을에서 도민행복주택 제37호 준공을 기념하는 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다.

30일 경남 창녕군 창녕읍 봉천마을 도민행복주택 제37호에서 준공 기념 현판 제막식을 실시하고 있다.[사진=창녕군] 2026.06.30

도민행복주택 지원사업은 도내 건설기업의 재능기부로 장애인과 독거노인 등 주거 취약계층의 노후주택을 개선하는 사업이다. 창녕군에서는 2020년과 2024년에 이어 세 번째 추진이다.

이번 주택은 1967년에 지어진 노후 건축물로 지붕 방수와 내부 도배·장판 교체, 싱크대 교체, 벽체 도색 등 전반적인 리모델링이 이뤄졌다. 세탁기와 에어컨 등 생활 필수 가전도 함께 지원됐다.

사업은 건설업체와 공공기관의 참여로 진행됐으며 대상자 선정부터 공사까지 협력 체계를 통해 추진됐다.

군은 앞으로도 주거 취약계층의 생활 여건 개선을 위한 지원을 이어간다는 방침이다.

성낙인 군수는 "재능기부와 물품 지원에 나선 건설업체와 관계 기관에 감사드린다"면서 "도와의 협력을 통해 취약계층 주거환경 개선 사업을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com