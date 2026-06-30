경기관광공사, 포천서 '끼투어 기자단 팸투어' 개최

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포천 관광 자원을 체험·취재 콘텐츠 통해 관광지 인지도 높여

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기관광공사는 30일부터 7월 1일까지 1박 2일간 포천 일대에서 경기관광 전문필진인 '끼투어 기자단 팸투어'를 진행한다고 밝혔다.

공사에 따르면 이번 팸투어는 2026년도 포천시 신규 관광지를 기자단이 직접 경험하며 SNS 등을 통해 관광상품의 매력과 편의성을 알리는 데 목적이 있다. 이를 통해 지역관광 활성화 및 이용객 확대에 기여하고자 마련됐다. 올해 선정된 끼투어 기자단은 지난해보다 10명 늘어난 30명이며 이중 15명이 참여하게 된다.

경기관광공사 끼투어 기자단 팸투어 단체사진(신북온천). [사진=경기관광공사]

기자단은 첫째 날인 30일에 신북온천 및 온심재, 한탄강 세계지질공원센터, 교동장독대마을, 한탄강 미디어아트파크를 방문한다. 둘째 날인 7월 1일에는 포천아트밸리와 예술정원1999 자연예술테마파크를 순차적으로 둘러보며 현장 경험을 바탕으로 후기를 작성할 예정이다.

특히 이번 팸투어에서는 한탄강 미디어아트파크에서 야경 사진 촬영, 교동장독대마을에서 고추장 만들기 체험이 진행된다.

이와 관련된 콘텐츠는 경기관광플랫폼, 기자단 블로그, SNS 등을 통해 등재돼 포천 지역의 신규 관광상품 인지도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한 포천시가 운영하는 한탄강 세계지질공원센터와 포천아트밸리 입장권 구매 시 제공되는 '포천시 지역사랑화폐' 혜택 등 여행객에게 유용한 정보도 포함될 예정이다.

경기관광공사 관계자는 "이번 팸투어는 기자단이 포천의 다양한 관광 자원을 체험하고 이를 근거로 한 취재 콘텐츠를 통해 관광지 인지도를 높이기 위해 마련됐다"며 "이에 따라 더욱 매력적인 관광 콘텐츠를 지속적으로 개발해 도내 관광 및 지역경제가 활성화되도록 할 계획"이라고 말했다.

한편 '끼투어 기자단'은 도내 다양한 관광지를 방문하고 체험해 후기를 제작 경기관광 플랫폼 및 개인 블로그에 게재하며 경기도 팸투어에도 참여하는 전문필진이다. 올해 활동 기간은 5월부터 11월까지 총 7개월이다.

1141world@newspim.com