경기문화재단 "경기 예술인들 놀러오세요"...경기 예술인의 집 집들이 행사 열어

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7월 15일 '환대, 실속, 연결' 주제 예술인들이 직접 경험하고 서로 교류할 수 있도록 구성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 7월 15일 경기 예술인의 집에서 예술인과 함께하는 집들이 행사 '놀러와요 예술인의 집'을 개최한다고 30일 밝혔다.

집들이 행사 포스터. [사진=경기문화재단]

이번 행사는 경기 예술인의 집을 찾는 예술인들에게 공간과 다양한 지원 프로그램을 소개하고 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

행사는 '환대, 실속, 연결'을 주제로 예술인들이 경기 예술인의 집을 직접 경험하고 서로 교류할 수 있도록 구성된다.

집들이 선물과 방문 이벤트를 통해 경기 예술인의 집을 친숙하게 경험할 수 있도록 하고 다양한 지원 프로그램과 '소규모 창작실험 지원사업'을 소개해 창작에 필요한 정보를 제공한다.

또 워크숍, 네트워킹 프로그램 등을 통해 예술인 간 교류와 협업이 지속될 수 있는 계기를 마련할 예정이다.

경기문화재단 관계자는 "경기 예술인의 집은 예술인이 자유롭게 머물고 배우고 연결되는 열린 공간이 될 것"이라며 "이번 집들이를 시작으로 다양한 지원 프로그램과 커뮤니티 활동을 확대해 예술인들이 서로의 경험과 아이디어를 나누며 함께 성장할 수 있는 문화예술 생태계를 만들어가겠다"고 전했다.

한편 '놀러와요 예술인의 집'은 경기 예술인을 대상으로 진행되며 행사에 대한 자세한 내용은 경기 예술인의 집 누리집과 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com