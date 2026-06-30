전주시, 집중호우 선제 대응 강화…침수 취약지역 안전관리 총력

AI 핵심 요약beta
- 전주 덕진구가 30일 침수피해 예방 점검을 강화했다
- 지난 4월부터 배수시설 정비와 우수관로 개선을 추진했다
- 빗물받이·지하차도 점검과 모의훈련으로 대응력을 높였다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 덕진구는 국지성 집중호우에 따른 침수 피해를 예방하기 위해 침수 우려지역에 대한 선제 점검과 배수시설 정비 등 재난 대응체계를 강화하고 있다고 30일 밝혔다.
덕진구는 지난 4월부터 집중호우 대비 기간을 운영하며 도로 배수시설과 우수관로 정비를 추진해 왔다. 배수 능력 향상을 위한 우수관로 매설과 배수시설 개선사업을 추진하고 침수 우려지역의 배수 환경을 사전에 정비해 집중호우에 대비하고 있다.
또한 빗물받이 8000개소와 배수로에 대한 점검 및 준설 작업을 지속적으로 실시하고 도로변과 배수 취약구간의 퇴적물 제거, 시설물 정비를 통해 원활한 우수 배출이 이뤄질 수 있도록 관리하고 있다.
이와 함께 재해 우려지역과 지하차도 3개소, 언더패스 10개소에 대한 안전점검을 실시하고 차단시설과 전기·배수설비의 정상 작동 여부를 확인하는 등 시설물 안전관리를 강화했다.
집중호우 발생 시에는 신속한 통제와 대응이 가능하도록 현장 대응체계를 점검하고 관계기관과 협업해 침수 상황을 가정한 합동 모의훈련도 실시했다.
이를 통해 상황 전파와 차량 통제, 주민 안전조치 등 재난 대응 역량을 높이고 있다.
이기섭 덕진구청장은 "최근 기상이변으로 국지성 집중호우가 잦아지고 있는 만큼 사전 점검과 예방 활동을 통해 침수 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"며 "주민들께서도 집중호우 시 안전수칙을 준수하고 위험지역 출입을 자제해 주시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com