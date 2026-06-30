박승원 광명시장 "정원도시는 시민의 목소리를 담아 함께 가꾸는 것"

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안양천 물결정원, 다양한 식물과 산책 경로를 포함한 체류형 정원으로 조성

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 안양천 물결정원이 걷고 머물 수 있는 공간으로 새롭게 개선됐다고 30일 밝혔다.

시에 따르면 안양천변 철산동 608에 위치한 물결정원(412㎡)을 다양한 식물과 산책 경로를 포함한 체류형 정원으로 조성했다. 이번 사업으로 수목과 꽃만 있던 공간이 걸어 다니며 자연을 더 가까이 즐길 수 있는 곳으로 변화했다.

[안양천 물결정원 전경. [사진=광명시]

자갈 산책로를 포함하고 백리향, 안개나무, 떡갈잎수국, 꿩의다리, 병꽃나무, 톱풀, 노루오줌 등의 다양한 식물을 심어 계절마다 새로운 정원의 경관을 감상할 수 있다. 특히 이번 사업은 일반적인 공공정원 조성과 차별화된 방식으로 진행됐다.

대개 공공정원은 설계와 시공을 외부 회사에 맡기지만 광명시는 자체 전문 인력이 정원의 구상과 식재 조성 과정을 모두 직접 수행했다.

정원도시 정책을 전문적으로 추진하기 위해 지난해 10월 채용한 '정원도시정책관'이 총괄하고 12명의 정원전문관리원이 이 사업을 진행했다.

그중 4명은 광명시가 양성한 시민정원사로 그들은 시민의 경험을 바탕으로 공간 활용 및 이용 동선을 제안하는 등 정원 조성에 참여했다.

또한 건설 현장에서 발생한 잔여 토양을 활용하고 기존 정원에서 자원을 최대한 재사용하는 자원 순환 방식을 통해 지속 가능성을 높였다.

안양천 물결정원의 구상, 식재, 조성 전 과정을 직접 수행한 광명시 정원도시정책관과 정원전문관리원들. [사진=광명시]

박승원 광명시장은 "진정한 정원도시는 시민의 목소리를 담아 함께 가꾸는 것"이라며 "시민이 일상에서 자연을 누리고 휴식할 수 있도록 정원도시 광명을 만들어갈 것"이라고 말했다.

시는 앞으로도 정원 조성 중심에서 관리·재생으로 정책을 확대하고 시민정원사 양성과 전문인력 육성을 결합해 지속 가능한 정원도시를 실현할 예정이다.

1141world@newspim.com