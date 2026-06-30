韩国国内旅游需求向地方扩散 大田旅游消费增幅居首

纽斯频通讯社首尔6月30日电 韩国文化体育观光部30日发布的《2025年国民旅游调查》显示，2025年韩国国民人均国内出游6.5次，在旅游目的地停留10.2天，人均旅游支出85.2万韩元（约合人民币3744元）。韩国国内旅游需求持续增长，并呈现由首都地区向地方扩散的趋势。

图为13日上午的金浦机场，民众排队值机。【图片=纽斯频通讯社】

此次调查由韩国文化体育观光部和韩国文化观光研究院联合实施，以15岁及以上韩国居民为对象，每月调查4300人，全年累计调查5.1600万人，主要统计国民旅游经历率、旅游次数、旅游天数和旅游支出等情况。

结果显示，2025年韩国国内旅游经历率为97%，较上年提高1.6个百分点；国内旅游总次数为3.009亿次，同比增长3.1%；旅游总天数为4.7亿天，同比增长5.4%；旅游总支出达39.5万亿韩元，同比增长7.3%。按此计算，平均每名韩国人一年旅游6.5次，停留10.2天，消费85.2万韩元。

韩国国内旅游需求正逐步由首都地区向地方分散。从地区看，大田旅游天数同比增长20.6%，高于首尔的2.9%和京畿道的5.5%；江原道增长10.6%，全罗北道增长9.3%。

出行方式中，自驾出行占比为84.5%，仍居首位，但较上年下降0.7个百分点；包车、旅游巴士和航空出行占比分别提高0.6个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社