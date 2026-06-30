국내여행 다시 늘었다…선호도 1위는 대전·여행비는 평균 85만원

2025 국민여행조사…여행일 수와 지출액 전년대비 5.4%, 7.3%↑

체류형과 수도권 외 지역으로의 여행 증가세

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국민 1명은 한 해 동안 평균 6.5회 여행을 떠나고 총 85만 2000원을 지출한 것으로 나타났다.

문화체육관광부 조사 결과 국내여행이 전녀대비 다시 늘은 것으로 나타났다. [시진= 뉴스핌 DB]

문화체육관광부는 한국문화관광연구원과 함께 국민 여행 경험률, 여행 횟수, 여행 일수, 여행 지출액 등을 조사한 '2025년 국민여행조사(만 15세 이상 국민을 대상으로 매월 4300명, 연간 51600명)' 결과를 30일 발표했다.

국내 여행 경험률은 97.0%로 전년 대비 1.6%포인트 늘었다. 국내여행 횟수는 3억 회, 국내여행 일수는 4억 7000만 일, 국내여행 지출액은 39조 5000억 원으로 전년 대비 각각 3.1%, 5.4%, 7.3% 증가했다.

국내여행 경험률은 2023년 95.5%, 2024년 95.4%에서 2025년 97.0%로 올라섰다. 국내여행 횟수는 2023년 2억 9700만 회, 2024년 2억 9180만 회에서 2025년 3억 90만 회로 늘었다. 국내여행 일수는 2023년 4억 6540만 일, 2024년 4억 4850만 일에서 2025년 4억 7250만 일로 증가했고, 국내여행 지출액은 2023년 37조 8000억 원, 2024년 36조 8000억 원에서 2025년 39조 5000억 원으로 확대됐다.

이를 환산하면 국민 1명은 2025년 한 해 동안 평균 6.5회 여행을 떠나 10.2일을 여행지에서 보내고, 여행지에서 총 85만 2000원을 지출한 것으로 분석됐다.

[자료= 문체부]

수도권에서 지방으로 국내여행 수요가 분산되며 지역 소비도 확대되는 양상을 보였다. 시도별로는 서울(2.9%), 경기(5.5%) 지역의 전년 대비 여행일수 증가율보다 대전(20.6%), 강원(10.6%), 전북(9.3%) 지역의 여행일수 증가율이 더 높게 나타났다.

17개 시도 중에서는 대전 지역의 국내여행 지출액이 약 5510억 원으로 전년 대비 29.7% 늘어 가장 큰 폭의 증가세를 보였다. 이 밖에도 경북(15.9%), 광주(14.7%), 충북(13.8%) 지역 등에서도 전년 대비 지출액이 증가한 것으로 나타났다. 한국문화관광연구원 측은 "국민들의 국내여행이 수도권 중심에서 지역에 머무르며 소비하는 여행으로 전환되고 있다"고 설명했다.

국민이 1박 이상 국내여행을 하는 비중은 2024년 40.0%에서 2025년 41.3%로 1.3%포인트 상승했다. 당일 여행보다 지역에서 체류하며 소비하는 여행 형태가 확대되고 있다.

국내여행 시 자동차를 이용하는 비중은 84.5%로 가장 높았지만 전년보다는 0.7%포인트 감소했고, 전세·관광버스와 항공기를 이용하는 비중은 각각 0.6%포인트씩 높아졌다. 이는 관광여행 시 여행사 상품을 구매하는 비율이 2024년 2.7%에서 2025년 2.8%로 높아지는 동시에, 구매 유형 중 교통·숙박 등을 포함하는 전체 패키지 상품을 구매하는 비율이 76.0%에서 79.5%로 늘어났기 때문으로 풀이된다.

강동진 문체부 관광정책관은 "국민들의 국내여행이 지역경제에 활력을 더하는 방향으로 발전하고 있다. 지역 체류형 관광콘텐츠와 기반시설을 지속적으로 확충해 국내여행의 질적 성장을 이어나가겠다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com