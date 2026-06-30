전국 광역 단체장 6월 30일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김영환 충북지사가 30일 충혼탑을 참배하고 이임식에 참석했다
- 강기정 광주시장과 최민호 세종시장이 각각 이임식을 치렀다
- 이철우 경북지사는 특강과 소방공무원 임용장 수여식을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김영환 충북지사
-충혼탑 참배(09:00 오창)
-제36대 충청북도지사 이임식(10:30 문화홀)
▲강기정 광주시장
- 제14대 광주광역시장 이임식(09:00 대회의실)
- 국립5.18민주묘지 참배(10:00 국립5.18민주묘지)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(386회);초고령사회와 메디푸드 산업: 경북이 선점해야 할 새로운 시장(07:20 다목적홀)
- 소방공무원 임용장 수여식(16:00 접견실)
▲박완수 경남지사
- 국가유공자 위문(14:40함안 새롬재활요양병원)
- 국가유공자 자택 주거환경개선 봉사활동(15:40함안군 칠서면 천계1길 107-32)
▲ 유정복 인천시장
- 유정복 인천시장 이임식 (16:00)
▲최민호 세종시장
-제4대 세종시장 이임식(10:00 시청 여민실)
▲김태흠 충남지사
-제39대 충남지사 퇴임식(10:00 도청 문예회관)
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲김관영 전북지사
-공식일정 없음
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 주요일정 없음
▲유득원 행정부시장 대전시장 대행
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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