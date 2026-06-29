화순군, 민선9기 비전 확정…"군민과 함께 미래로"

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군민참여 행정 강화

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 민선 9기 군정 비전을 확정하고 참여행정 기반의 미래 성장 전략을 제시했다.

화순군이 민선 9기 군정 비전으로 '군민과 함께 화순의 미래로!'를 확정하고 향후 군정 운영 방향을 구체화한다.

민선 9기 군정 비전. [사진=화순군] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

29일 화순군수직 인수위원회에 따르면 이번 비전은 군민과 공직자 등 다양한 계층의 의견을 수렴해 최종 결정됐다.

비전에는 군민과의 소통과 협력을 바탕으로 한 참여 행정을 중심에 두고 지속 가능한 발전을 추진하겠다는 구상이 담겼다.

특히 '전남·광주 통합특별시 출범' 등 행정 환경 변화에 대응해 이를 도약의 계기로 삼고 미래 성장동력을 확보하겠다는 방향성을 제시했다.

비전 디자인에는 지역 정체성도 반영됐다. 초록과 파랑 색상은 성장과 희망, 새로운 출발을 상징하며 '함께'의 'ㅁ'은 화순 고인돌을, '화순'의 'ㅅ'은 화순 적벽을 형상화해 지역 대표 문화·관광 자원을 시각적으로 담아냈다.

화순군은 이번 비전을 토대로 핵심 정책을 구체화하고 행정 환경 변화에 선제 대응해 군민이 체감할 수 있는 성과 창출에 나설 계획이다.

임지락 화순군수 당선인은 "군민과 함께 만들어가는 군정을 실현하겠다"며 "군민의 목소리를 군정 중심에 두고 체감 가능한 변화와 발전을 이루겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com