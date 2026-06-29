전남도·광주시·시군구, 통합특별시 전산전환·민원공백 점검"

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도청서 부단체장 협력회의서 준비상황 공유

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 광주시, 시군구가 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 행정 공백 최소화를 위한 대응 체계를 점검했다.

전남도는 29일 도청 정철실에서 '전남광주통합특별시 출범 대비 부단체장 협력회의'를 열고 7월 1일 출범을 앞둔 준비 상황과 초기 행정 안정화 방안을 논의했다고 밝혔다.

회의에는 황기연 전남도 행정부지사와 고광완 광주시 행정부시장이 참석했으며 전남 22개 시군과 광주 5개 자치구 부단체장 27명이 영상으로 참여했다.

전남광주통합특별시 출범대비 부단체장 협력회의. [사진=전남도] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

참석자들은 통합특별시 출범 준비 현황과 정보시스템 전환에 따른 민원서비스 일시 중단 계획, 주민 홍보 방안을 공유하고 기관별 대응 상황을 점검했다.

전남도는 정보시스템 전환 과정에서 발생할 수 있는 민원 불편을 줄이기 위해 사전 안내를 강화하고 다양한 매체를 통한 홍보를 추진해 주민 혼선을 최소화해 달라고 시군구에 요청했다.

아울러 행정안전부 주재 중앙지방정책협의회 주요 안건도 공유됐다. 안건에는 통합특별시의 안정적 출범을 비롯해 고유가 대응 지원금 지급, 물가 안정과 지방공공요금 관리 등 민생 안정 과제, 하천·계곡 정비와 여름철 자연재난 대비가 포함됐다.

참석자들은 출범 이후에도 특별시와 시군구 간 협력체계를 유지하고 주요 현안을 신속히 공유해 주민 중심의 행정서비스 제공에 협력하기로 했다.

황기연 부지사는 "전남과 광주 27개 시군구가 하나의 행정공동체로 준비하는 첫 공식 협력회의"라며 "현장 행정을 맡는 시군구의 역할이 중요한 만큼 긴밀한 협력으로 안정적 출범을 뒷받침해야 한다"고 말했다. 이어 "남은 기간 행정 공백과 주민 불편이 없도록 마지막까지 점검에 만전을 기해달라"고 강조했다.



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