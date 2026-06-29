군포시보건소 '장애인 건강보건관리사업' 우수기관 선정

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지역사회 자원과 연계를 강화해 장애인의 자립생활과 사회참여 확대

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시보건소는 보건복지부와 국립재활원이 주관한 '2026년 장애인 건강보건 통합성과대회'에서 '장애인 건강보건관리사업' 우수기관으로 선정돼 국립재활원장상을 수상했다고 29일 밝혔다.

장애인 건강보건 통합성과대회. [사진=군포시]

시에 따르면 장애인 건강보건 통합성과대회는 전국의 보건소, 지역장애인보건의료센터, 권역재활병원 등 관계자 500여 명이 참석해 한 해의 우수 사례를 공유하고 개선방안을 논의하는 자리다.

우수사례로 선정된 군포시의 '온기나눔 프로그램'은 뇌병변 장애인을 위한 맞춤형 통합재활프로그램이다. 이 프로그램은 상반기와 하반기 각각 10주 과정으로 운영되며 신체 기능 유지와 자립 역량 강화를 목표로 기획됐다.

특히 해당 프로그램은 재활 전문 강사의 근력 운동 교육과 군포시장애인체육회와의 연계를 통해 재활 스포츠를 제공하며 영양 및 구강 교육, 원예 및 웃음 치료, 비누 공예 등 다양한 프로그램을 함께 운영해 좋은 반응을 얻었다.

신체적 재활뿐만 아니라 영양관리와 구강 건강, 심리 및 정서 지원 등 여러 분야에서 접근해 대상자의 전반적인 삶의 질을 증진하는 데 기여했다는 점에서 평가위원들로부터 높은 점수를 받았다.

김미경 군포시보건소장은 "이번 수상은 지역 장애인들의 적극적인 참여와 유관 기관의 협력이 만든 결과"라며 "앞으로도 지역 장애인의 건강권 개선과 삶의 질 향상을 위해 맞춤형 재활 서비스를 계속 발굴하고 지역사회 자원과의 연계를 강화해 장애인의 자립생활과 사회참여를 확대하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

1141world@newspim.com