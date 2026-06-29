경기도·경기관광공사 '글로벌 TCG 월드투어 2026' 유치

경기도·경기관광공사킨텍스·고양국제박람회재단 유기적으로 협력

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기관광공사는 지난해 스페인 바르셀로나에서 열린 국제 마이스(MICE) 박람회 IBTM World 2025에 참가한 것을 계기로 글로벌 트레이딩 카드게임(Trading Card Game) 월드투어인 'Flesh and Blood TCG - World Tour 2026'를 고양특례시 킨텍스에서 유치했다고 29일 밝혔다.

2025 IBTM World 2025 참가 및 발표사진. [사진=경기관광공사]

공사에 따르면 이번 행사는 뉴질랜드의 게임사 Legend Story Studios가 주최하는 'Flesh and Blood' 월드투어의 일환으로 다양한 도시를 순회하며 열리는 게임 및 콘텐츠 분야의 국제 행사다. 해당 월드투어는 신규 세트 런칭 이벤트로 9월에 진행되며 약 800명의 참가자 중 500명은 해외에서 온 원정 참가자로 예상되고 있다. 이로 인해 지역 숙박 및 관광업계의 활성화도 기대되고 있다.

경기관광공사는 지난해 IBTM World 2025 현장에서 TCG 관계자와 비즈니스 상담을 진행하며 경기도의 마이스 인프라와 국제 이벤트 지원 제도를 소개했다고 전했다.

또한 해당 기관은 관계기관과의 지속적인 소통을 통해 유치활동을 이어왔다. 올해 1월 킨텍스는 주최 측과 개최 조건 협의 등 실무 협의를 주도하며 현장답사에 적극적으로 대응했으며 고양국제박람회재단은 지난달 독일에서 열린 IMEX Frankfurt 2026 박람회에서 TCG 관계를 만나 고양시의 국제이벤트 지원 제도를 소개하는 등 유치에 기여했다.

경기도와 고양시의 마이스 조직 그리고 마이스 시설 간의 긴밀한 협조가 이번 유치의 성공에 크게 작용했다고 평가된다.

2025 IBTM World 2025 참가 및 B2B상담 사진. [사진=경기관광공사]

이 사례는 해외 마이스 박람회에서 발굴된 잠재 바이어를 지속적으로 관리하고 해외 박람회에 참여해 주최 측과 대면 네트워킹을 통해 신뢰를 구축한 결과로 경기도, 킨텍스, 고양국제박람회재단이 유기적으로 협력해 한국에서의 개최를 이끌어낸 점이 주효했다.

경기관광공사 관계자는 "이번 유치는 단순한 국제 이벤트 유치 이상의 의미를 지니며 광역과 지역의 마이스 조직이 후속 협의와 현장답사를 통해 긴밀히 협력한 결과로 앞으로도 글로벌 마이스 행사 유치 확대에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com