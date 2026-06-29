올해 첫 서울 전역 폭염주의보…서울시 종합지원상황실 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 29일 오전 11시 기준 서울 25개 자치구에 폭염주의보가 발효됐다. 서울 전역에 폭염주의보가 발효된 건 올해 들어 처음이다.

폭염주의보는 일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.

지열로 인해 도로 위 아지랑이가 피어오르고 모습 [사진=뉴스핌DB]

서울시는 폭염 종합지원상황실을 가동하고 자치구 및 유관기관과 협력해 시민 보호와 취약시설 안전관리 강화에 나선다.

폭염주의보 발효에 따라 피해 최소화를 위해 서울시는 상황총괄반·생활지원반·에너지복구반, 의료방역반 등으로 구성된 폭염 종합지원상황실을 가동한다. 앞으로 종합지원상황실에서는 기상 현황과 피해발생현황, 취약계층 및 취약시설 보호현황 등에 대한 모니터링과 대응활동 관리에 나선다.

서울 25개 자치구도 상황실 운영과 냉방·응급구호물품 비축 등 폭염 대응체계를 유지하며 긴밀한 협업체계를 가동할 방침이다.

폭염으로 인한 인명피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 격일로 전화를 걸어 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않을 경우 직접 방문해 건강 상태를 살필 예정이다. 거리노숙인 밀집지역에 대한 관리 인력을 확대하고 거리노숙인 상담과 순찰도 강화한다.

야외 작업으로 온열질환에 취약한 건설노동자 보호를 위한 대책도 시행된다. 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검한다.

폭염 피해 예방을 위해 시 보유 전광판, 누리집, 안전안내문자 등을 통해 ▲야외활동 자제 ▲충분한 수분 섭취 ▲무더위 시간대 휴식 등 폭염 시 행동요령을 안내한다.

한병용 서울시 재난안전실장은 "서울 전역에 폭염주의보가 발효되는 등 본격적인 무더위가 시작된 만큼, 서울시는 취약계층 보호와 취약시설 안전관리에 빈틈이 없도록 폭염 대응에 만전을 기하겠다"며 "시민 여러분께서도 낮 시간대 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 휴식을 통해 건강관리에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 당부했다.

100wins@newspim.com