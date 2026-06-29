제이오션중공업, 11만4000t급 탱커 4척 LOI 체결…조선업 기반 회복

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효율성 높은 HJ중공업 개발 유조선

본계약 시 조선업 회복과 고용 증가

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 군산조선소 인수를 추진 중인 제이오션중공업이 선박 건조의향서를 체결하며 완성선 생산 재개 기대가 커지고 있다.

제이오션중공업은 오세아니아 지역 선주사와 11만4000t급 원유·석유제품운반선 4척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결했다고 29일 밝혔다. 군산조선소에서 완성선 생산이 중단된 2017년 이후 약 9년 만의 첫 성과다.

원유·석유제품운반선[사진=제이오션중공업] 2026.06.29

군산조선소는 HD현대중공업이 2017년 7월 해당 급 선박을 마지막으로 인도한 뒤 완성선 건조를 중단하고 블록 생산 중심으로 부분 가동해 왔다. 최근에는 HJ중공업 최대주주 에코프라임마린퍼시픽이 설립한 제이오션중공업에 자산을 양도하는 계약이 체결되며 인수 절차가 진행 중이다.

회사 측은 인수 협의가 시작된 이후 선박 건조 문의가 이어지고 있다고 설명했다. 현재 수주 잔량이 없어 납기가 빠르고 대형 선박 건조가 가능하다는 점이 발주 관심으로 이어졌다는 분석이다.

이번 의향 대상 선박은 HJ중공업이 개발한 11만4000톤급 유조선으로 원유와 석유제품을 함께 운송할 수 있도록 설계됐다. 시장 상황에 따라 화물을 유연하게 운용할 수 있는 구조로 해운사의 운영 효율을 고려한 선형이다.

고효율 추진 기술을 적용해 동급 대비 약 10% 수준의 연료 절감이 가능한 것으로 알려졌다. 온실가스 배출 저감 설계를 통해 국제해사기구(IMO) 환경 규제 대응도 염두에 뒀다.

이번 건조의향서가 본계약으로 이어질 경우 군산조선소의 완성선 건조 재개와 함께 지역 경제에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 생산이 본격화되면 고용과 기자재 수요가 늘어 지역 조선업 기반 회복에 기여할 가능성이 있다.

제이오션중공업 관계자는 "군산조선소를 친환경 선박 생산 거점으로 육성해 조선 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com