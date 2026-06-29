와이즈넛, 한국전기안전공사 AI 플랫폼 구축

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26억4,500만원 규모 온프레미스 기반 생성형 AI 플랫폼

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 도메인 특화 AI 에이전트 전문기업 와이즈넛이 한국전기안전공사의 전기안전 AI 플랫폼 구축 사업에 착수했다고 29일 밝혔다. 총 사업비는 26억4500만원이다.

이번 사업은 온프레미스 기반 생성형 AI 플랫폼을 구축해 내부 자료의 외부 유출을 원천 차단하는 것을 핵심으로 한다. 전 임직원이 보안 염려 없이 업무에 AI를 활용할 수 있는 환경을 조성하는 것이 목표다. 웨이버스와의 컨소시엄으로 추진된다.

회사에 따르면 이번 사업은 전기안전 특화 AI 에이전트를 통해 업무 프로세스 전반을 재설계하는 전사적 사용자 경험 개선을 목표로 한다. 온프레미스 멀티LLM(대규모 언어모델)·AI 인프라·AI 서비스·LLMOps 등 통합 AI 플랫폼 구축을 골자로 한다.

[사진= 와이즈넛]

실무 서비스로는 출장·근태 통합 에이전트, 공사 내부문서 기반 질의응답, 부서별 업무 문서 초안 작성, 지능형 민원 대응 등을 제공한다. 감사시스템·MIS·KESCO-IN 등 내부 주요 시스템과 연계해 임직원의 실질적인 AI 업무 활용도를 높일 계획이다.

와이즈넛은 자체 고성능 LLM과 공공 도메인 특화 AI 에이전트 구축 경험을 기반으로 전기안전 특화 AI 에이전트 서비스를 제공한다. 전기안전 전문용어 번역·요약·질의응답부터 내부 데이터 기반 RAG(검색 증강 생성) 구축, 개인화된 AI 비서 및 민원 대응 서비스까지 임직원 업무 전반을 아우르는 AI 서비스 환경을 구현할 예정이다. 문서 특화 VLM(시각 언어모델) 기반 지능형 전처리, 벡터 임베딩, RAG 등 핵심 기술을 전면 적용해 표·이미지 등 복잡한 문서 구조를 자동 인식·처리한다.

와이즈넛의 LLMOps 플랫폼 'WISE Agent Labs'를 기반으로 한 웹 관리 도구로 시스템 전반의 운영 효율을 지원할 계획이다. 한국전기안전공사는 단순 반복 업무를 AI가 자동 처리하는 스마트 행정 환경을 구현하게 되며, 임직원은 기획·판단 등 고부가가치 핵심 업무에 집중할 수 있다. 민원처리 시간 단축과 행정 업무 생산성 향상도 기대된다.

강용성 와이즈넛 대표는 "이번 사업은 보안과 성능을 동시에 충족해야 하는 공공 AI 도입의 현실적 과제를 정면으로 해결하는 프로젝트"라며 "온프레미스 멀티LLM 환경에서 와이즈넛의 AI 에이전트 기술력을 집약해 전기안전 분야 AI 행정 혁신의 모범 사례를 만들어가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com