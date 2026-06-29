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2026.06.29 (월)
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[중국증시 주간 포인트] ②자율주행 규정 시행, 반도체∙HDD∙로봇∙CCL 가격인상 랠리, 다보스 테크 서밋, AI∙우주∙전자 이벤트 개최

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AI 핵심 요약

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  • 중국은 7월 1일 지능형 커넥티드카 자율주행 시범운행 안전 규범을 시행했다.
  • AI 수요와 원자재 상승으로 반도체·저장장치·산업용 로봇·CCL 등 전방위 가격 인상이 7월부터 확산했다.
  • 7월 초 다보스 테크 서밋과 상하이·베이징 등지에서 AI·지능형 컴퓨팅 관련 대형 컨퍼런스와 박람회가 잇달아 열렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 6월 29일 오전 01시04분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <[중국증시 주간 포인트] ① 6월 PMI, 익일물 역RP 최초 도입, 삼성∙SK 초대형 투자, 테슬라 FSD 구독형 전환, 넷이즈 상장방식 전환>에서 이어짐.

◆ 산업 이슈

1. 자율주행 시범운행 규정 정식 시행 

'지능형 커넥티드카 도로 테스트 및 시범운행 안전 규범'이 7월 1일부터 시행된다.

앞서 2026년 4월, 중국 공안부는 업계 표준인 '지능형 커넥티드카 도로 테스트 및 시범운행 안전 통행 규범(GA/T 2388-2026)'을 정식 발표했으며, 오는 7월 1일부터 시행할 예정이라고 밝힌 바 있다.

2. 7월 반도체 산업체인 가격인상 러시

7월에 접어들면서 AI 수요가 견인하는 글로벌 산업 공급망의 가격 인상 흐름이 빠르게 확산되고 있다. 불완전 집계 기준으로 이미 반도체 및 관련 분야의 10여 개 이상 주요 기업들이 7월 1일부터 제품 가격을 인상하거나 인상 계획을 예고했으며, 가격 인상은 업스트림 원자재부터 최종 반도체 제품까지 산업체인의 핵심 분야 전반을 포괄하고 있다.

대표적으로 MLCC 업계 1위 기업 일본 무라타제작소(6981.T)는 AI 서버 및 자동차용 고급 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 가격을 10~40% 인상했으며, 닛폰산소는 암모니아 가격을 30% 이상 올렸다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.06.11 pxx17@newspim.com

대만에 본사를 둔 휴대폰용 반도체 제조사 미디어텍(聯發科技∙MediaTek∙MTK 2454.TW)는 칩 가격 인상을 예고했고, 인피니언(IFX)과 텍사스인스트루먼트(TXN)는 연내 두 번째 가격 인상을 단행했다.

또한 양걸과기(揚傑科技 300373.SZ), 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH) 등 중국 전력반도체 업체들도 제품 가격을 10~15% 인상했다.

펑파이신문 보도에 따르면 이번 가격 인상은 사실상 대만 지역의 모든 IC 설계 기업으로 확산되고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 AI 관련 수요가 인플레이션을 끌어올리고 있으며, 이번 가격 인상이 최종 시장까지 원활하게 전가될 수 있을 지와 최종 수요에 미칠 영향이 향후 핵심 관전 포인트가 될 것이라고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 무라타제작소(6981.T), 양걸과기(揚傑科技 300373.SZ), 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.03.18 pxx17@newspim.com

3. 저장장치 원가 상승, HDD 가격 인상

중국 현지 시장에 보안 제품 솔루션 제공업체 하이크비전(海康威視∙HIKVISION 002415.SZ)이 대리점에 하드디스크 가격 조정 공문을 발송했으며, 올해 7월 1일부터 하드디스크 제품 가격을 일괄 인상할 예정이라는 소식이 전해졌다.

이에 대해 하이크비전 관계자는 "최근 글로벌 AI 연산 인프라 구축과 데이터 저장 수요가 지속적으로 증가하면서 3분기 일부 저장장치 제품의 원가가 일정 폭 상승했다"고 밝혔다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 하이크비전(002415.SZ)

4. 원자재 가격 상승, 산업용 로봇가격 인상

중국 산업용 로봇 및 핵심부품 연구개발 업체 애부특(埃夫特∙EFFORT 688165.SH)이 도장·코팅 작업용 로봇 전 제품 가격을 인상하기로 했다.

애부특은 "현재 글로벌 공급망이 지속적으로 긴장 상태를 유지하고 있으며, 핵심 부품과 원자재, 에너지 및 국제 물류 비용이 크게 상승했다"면서 "이에 따라 자사 도장·코팅 로봇 전 제품과 관련 옵션, 소프트웨어 및 워크스테이션 솔루션의 가격을 조정하기로 했다"고 밝혔다.

전체 가격 인상 폭은 5~8%이며, 이번 가격 조정은 7월 1일(포함)부터 시행된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애부특(688165.SH)

5. 구리가격 상승에 CCL 가격 인상

16일 중국 동박적층판(CCL) 선도기업인 건도적층판(建滔積層板∙KBLaminates 1888.HK)은 구리 가격의 지속적인 강세와 유리섬유 원단 가격 급등, 공급 부족을 이유로 즉시 접수되는 주문부터 모든 FR-4 및 PP 제품 가격을 15% 인상한다고 발표했다.

또 다른 중국 대표 CCL 제조사 생익과기(生益科技∙SYTECH 600183.SH)는 7월 추가 가격 인상을 계획하고 있으며, 남아신소재(南亞新材∙NOUYA 688519.SH)도 계속 가격을 인상할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 건도적층판(1888.HK), 생익과기(600183.SH), 남아신소재(688519.SH)

◆ 산업 컨퍼런스

1. 2026 다보스 테크 서밋 개막

'2026 다보스 테크 서밋(Davos Tech Summit 2026)'이 7월 1~4일 스위스 다보스 컨벤션센터에서 개최된다.

이번 서밋은 '피지컬 AI와 로보틱스(Physical AI & Robotics)'를 주제로 진행되며, 전세계 30개 이상의 휴머노이드·4족 보행 로봇·드론의 실제 시연이 펼쳐진다.

또한 엔비디아(NVDA), 취리히연방공과대학교(ETH Zurich) 등 업계 주요 기업과 기관 관계자들이 기조연설을 진행하며, '로봇 시티(Robot City)'를 통해 도시 전역에서 로봇 활용 시나리오가 구현될 예정이다.

2. 2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스

'2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스'가 6월 29~30일 베이징 하이뎬(海澱)구에서 개최된다.

행사 기간 중 '베이징시 우주 컴퓨팅파워 산업 혁신센터'가 공식 출범하며, 전문가위원회와 산업혁신연맹도 함께 구성될 예정이다.

3. 중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회

'2026 중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회'가 6월 30일 선전시에서 개최된다.

이번 컨퍼런스의 주제는 차세대 컴퓨팅 인프라의 핵심 형태인 기가와트(GW)급 토큰(Token) 팩토리 구축에 초점이 맞춰질 예정이다. 

4. 상하이 국제 체화지능 산업박람회 개막

7월 2~4일 '2026 상하이 국제 체화지능(Embodied AI) 산업박람회'가 상하이에서 개최된다.

]사진 = 일렉트로니카 상하이 공식 홈페이지] 전자업계의 주요 행사인 일렉트로니카 상하이(electronica Shanghai) 행사 홍보 이미지.

5. 전자업계 이벤트 '일렉트로니카 상하이' 

전자업계의 주요 행사인 일렉트로니카 상하이(electronica Shanghai)가 7월 1~3일 상하이 신국제엑스포센터에서 개최된다.

이번 행사의 전시 주제는 AI 칩, 차량용 전자, 첨단 패키징, 전력반도체다.

6. 글로벌 OPC 공동창조 페스티벌 개최

베이징시 경제정보화국에 따르면, 2026 글로벌 디지털경제대회의 연계 행사로 '글로벌 OPC 공동창조 페스티벌'이 7월 1~4일 베이징 국가회의센터에서 개최된다.

이번 행사는 AI 창작자들을 위한 진정한 연례 축제를 만드는 것을 목표로 하며, 일방향적인 전시회 형식을 벗어나 AI를 직접 만들고 체험하고 활용할 수 있는 장을 제공하는 데 목적을 두고 있다.

pxx17@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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