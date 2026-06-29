[중국증시 주간 포인트] ②자율주행 규정 시행, 반도체∙HDD∙로봇∙CCL 가격인상 랠리, 다보스 테크 서밋, AI∙우주∙전자 이벤트 개최

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <[중국증시 주간 포인트] ① 6월 PMI, 익일물 역RP 최초 도입, 삼성∙SK 초대형 투자, 테슬라 FSD 구독형 전환, 넷이즈 상장방식 전환>에서 이어짐.

◆ 산업 이슈

1. 자율주행 시범운행 규정 정식 시행

'지능형 커넥티드카 도로 테스트 및 시범운행 안전 규범'이 7월 1일부터 시행된다.

앞서 2026년 4월, 중국 공안부는 업계 표준인 '지능형 커넥티드카 도로 테스트 및 시범운행 안전 통행 규범(GA/T 2388-2026)'을 정식 발표했으며, 오는 7월 1일부터 시행할 예정이라고 밝힌 바 있다.

2. 7월 반도체 산업체인 가격인상 러시

7월에 접어들면서 AI 수요가 견인하는 글로벌 산업 공급망의 가격 인상 흐름이 빠르게 확산되고 있다. 불완전 집계 기준으로 이미 반도체 및 관련 분야의 10여 개 이상 주요 기업들이 7월 1일부터 제품 가격을 인상하거나 인상 계획을 예고했으며, 가격 인상은 업스트림 원자재부터 최종 반도체 제품까지 산업체인의 핵심 분야 전반을 포괄하고 있다.

대표적으로 MLCC 업계 1위 기업 일본 무라타제작소(6981.T)는 AI 서버 및 자동차용 고급 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 가격을 10~40% 인상했으며, 닛폰산소는 암모니아 가격을 30% 이상 올렸다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.06.11 pxx17@newspim.com

대만에 본사를 둔 휴대폰용 반도체 제조사 미디어텍(聯發科技∙MediaTek∙MTK 2454.TW)는 칩 가격 인상을 예고했고, 인피니언(IFX)과 텍사스인스트루먼트(TXN)는 연내 두 번째 가격 인상을 단행했다.

또한 양걸과기(揚傑科技 300373.SZ), 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH) 등 중국 전력반도체 업체들도 제품 가격을 10~15% 인상했다.

펑파이신문 보도에 따르면 이번 가격 인상은 사실상 대만 지역의 모든 IC 설계 기업으로 확산되고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 AI 관련 수요가 인플레이션을 끌어올리고 있으며, 이번 가격 인상이 최종 시장까지 원활하게 전가될 수 있을 지와 최종 수요에 미칠 영향이 향후 핵심 관전 포인트가 될 것이라고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 무라타제작소(6981.T), 양걸과기(揚傑科技 300373.SZ), 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.03.18 pxx17@newspim.com

3. 저장장치 원가 상승, HDD 가격 인상

중국 현지 시장에 보안 제품 솔루션 제공업체 하이크비전(海康威視∙HIKVISION 002415.SZ)이 대리점에 하드디스크 가격 조정 공문을 발송했으며, 올해 7월 1일부터 하드디스크 제품 가격을 일괄 인상할 예정이라는 소식이 전해졌다.

이에 대해 하이크비전 관계자는 "최근 글로벌 AI 연산 인프라 구축과 데이터 저장 수요가 지속적으로 증가하면서 3분기 일부 저장장치 제품의 원가가 일정 폭 상승했다"고 밝혔다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 하이크비전(002415.SZ)

4. 원자재 가격 상승, 산업용 로봇가격 인상

중국 산업용 로봇 및 핵심부품 연구개발 업체 애부특(埃夫特∙EFFORT 688165.SH)이 도장·코팅 작업용 로봇 전 제품 가격을 인상하기로 했다.

애부특은 "현재 글로벌 공급망이 지속적으로 긴장 상태를 유지하고 있으며, 핵심 부품과 원자재, 에너지 및 국제 물류 비용이 크게 상승했다"면서 "이에 따라 자사 도장·코팅 로봇 전 제품과 관련 옵션, 소프트웨어 및 워크스테이션 솔루션의 가격을 조정하기로 했다"고 밝혔다.

전체 가격 인상 폭은 5~8%이며, 이번 가격 조정은 7월 1일(포함)부터 시행된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애부특(688165.SH)

5. 구리가격 상승에 CCL 가격 인상

16일 중국 동박적층판(CCL) 선도기업인 건도적층판(建滔積層板∙KBLaminates 1888.HK)은 구리 가격의 지속적인 강세와 유리섬유 원단 가격 급등, 공급 부족을 이유로 즉시 접수되는 주문부터 모든 FR-4 및 PP 제품 가격을 15% 인상한다고 발표했다.

또 다른 중국 대표 CCL 제조사 생익과기(生益科技∙SYTECH 600183.SH)는 7월 추가 가격 인상을 계획하고 있으며, 남아신소재(南亞新材∙NOUYA 688519.SH)도 계속 가격을 인상할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 건도적층판(1888.HK), 생익과기(600183.SH), 남아신소재(688519.SH)

◆ 산업 컨퍼런스

1. 2026 다보스 테크 서밋 개막

'2026 다보스 테크 서밋(Davos Tech Summit 2026)'이 7월 1~4일 스위스 다보스 컨벤션센터에서 개최된다.

이번 서밋은 '피지컬 AI와 로보틱스(Physical AI & Robotics)'를 주제로 진행되며, 전세계 30개 이상의 휴머노이드·4족 보행 로봇·드론의 실제 시연이 펼쳐진다.

또한 엔비디아(NVDA), 취리히연방공과대학교(ETH Zurich) 등 업계 주요 기업과 기관 관계자들이 기조연설을 진행하며, '로봇 시티(Robot City)'를 통해 도시 전역에서 로봇 활용 시나리오가 구현될 예정이다.

2. 2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스

'2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스'가 6월 29~30일 베이징 하이뎬(海澱)구에서 개최된다.

행사 기간 중 '베이징시 우주 컴퓨팅파워 산업 혁신센터'가 공식 출범하며, 전문가위원회와 산업혁신연맹도 함께 구성될 예정이다.

3. 중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회

'2026 중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회'가 6월 30일 선전시에서 개최된다.

이번 컨퍼런스의 주제는 차세대 컴퓨팅 인프라의 핵심 형태인 기가와트(GW)급 토큰(Token) 팩토리 구축에 초점이 맞춰질 예정이다.

4. 상하이 국제 체화지능 산업박람회 개막

7월 2~4일 '2026 상하이 국제 체화지능(Embodied AI) 산업박람회'가 상하이에서 개최된다.

]사진 = 일렉트로니카 상하이 공식 홈페이지] 전자업계의 주요 행사인 일렉트로니카 상하이(electronica Shanghai) 행사 홍보 이미지.

5. 전자업계 이벤트 '일렉트로니카 상하이'

전자업계의 주요 행사인 일렉트로니카 상하이(electronica Shanghai)가 7월 1~3일 상하이 신국제엑스포센터에서 개최된다.

이번 행사의 전시 주제는 AI 칩, 차량용 전자, 첨단 패키징, 전력반도체다.

6. 글로벌 OPC 공동창조 페스티벌 개최

베이징시 경제정보화국에 따르면, 2026 글로벌 디지털경제대회의 연계 행사로 '글로벌 OPC 공동창조 페스티벌'이 7월 1~4일 베이징 국가회의센터에서 개최된다.

이번 행사는 AI 창작자들을 위한 진정한 연례 축제를 만드는 것을 목표로 하며, 일방향적인 전시회 형식을 벗어나 AI를 직접 만들고 체험하고 활용할 수 있는 장을 제공하는 데 목적을 두고 있다.

pxx17@newspim.com