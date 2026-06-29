[중국증시 주간 포인트] ①6월 PMI, 익일물 역RP 최초 도입, 삼성∙SK 초대형 투자, 테슬라 FSD 구독형 전환, 넷이즈 상장방식 전환

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(6월29일~7월5일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 6월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표 △인민은행, '익일물 역레포' 최초 도입 △삼성∙SK, 반도체∙AI에 1000조 투자 계획 △테슬라 'FSD' 판매방식, 구독형 전환 △'넷이즈', 상장방식 전환 '강구퉁 편입' 자격 획득 △자율주행 시범운행 규정 정식 시행 △7월 반도체 산업체인 인상 러시 △저장장치 원가 상승, HDD 가격 인상 △원자재 가격 상승, 산업용 로봇가격 인상 △구리가격 상승에 CCL 가격 인상 △2026 다보스 테크 서밋 개막 △2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스 △중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회 △상하이 국제 체화지능 산업박람회 개막 △전자업계 이벤트 '일렉트로니카 상하이' △글로벌 OPC 공동창조 페스티벌 개최 등을 꼽았다.

◆ 중국 거시경제∙금융 이슈

1. 中 6월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표

6월 30일 중국 국가통계국은 중국의 6월 공식 제조업 PMI(구매관리자지수)를 발표한다.

5월 제조업 PMI는 전월 대비 0.3포인트 하락한 50.0으로 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50에 겨우 턱걸이했으나, 3개월래 최저치를 기록했다. 건설∙서비스업 경기를 반영하는 비제조업 PMI는 50.1로 전달(49.4) 수치를 웃돈 동시에 한달 만에 확장 국면으로 돌아섰다.

시장은 6월 PMI가 소폭 상승하며 경기확장 국면을 이어갈 것으로 예상했다.

7월 1일에는 수출기업 중심의 레이팅독(RatingDog) 제조업 PMI 6월 데이터가 공개된다.

참고로 중국 경제매체 차이신(財新)은 S&P 글로벌과 제휴해 매달 제조업 및 서비스업 PMI 를 발표해 왔으나, 지난해 8월부터 레이팅독정보기술유한공사(RatingDog∙瑞霆狗信息技術有限公司)와 글로벌 S&P의 제휴를 통한 레이팅독 PMI로 변경했다.

국가통계국이 발표하는 PMI는 조사 대상이 국유기업과 대기업 중심인 반면, 레이팅독 PMI는 조사 대상이 민간 중소기업 중심이라는 점에서 차이가 있다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

2. 인민은행, '익일물 역레포' 최초 도입

중국 인민은행은 6월 29일과 30일 공개시장 조작 수단으로 익일물 역환매조건부채권(역레포)을 추가한다. 이는 고정금리·물량입찰 방식이며, 단기 금리 안정과 시장 구조에 부합하기 위한 조치다.

현재 중국은 유럽중앙은행(ECB) 등과 마찬가지로 7일물 역레포를 공개시장조작의 핵심 수단으로 사용하고 있다. 7일물 역레포는 단기금리의 안정을 유지하는 데 효과적이다.

다만, 은행 간 시장에서는 실제 거래의 상당 부분이 하루짜리(오버나이트) 자금 거래이기 때문에, 오버나이트 금리에 대한 조정 능력을 강화하는 것이 현재 중국 금융시장의 거래 구조에 더욱 적합하다는 평가가 나왔었다.

◆ 기업 이슈

1. 삼성∙SK, 반도체∙AI에 1000조 투자 계획

삼성과 SK가 메모리 반도체 호황을 맞아 거둔 수익을 대규모 신규 생산시설 건설에 투입하는 초대형 투자 계획을 발표한다.

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장은 29일 청와대에서 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 향후 10년간 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 등 첨단산업에 1000조원 정도를 투자할 계획인 것으로 전해졌다.

정부는 이를 통해 호남권 반도체 클러스터, 충청권 AI 인프라, 영남권 첨단산업 벨트를 키우고, 전력·용수·세제·인재 양성 등 지원책도 함께 추진할 방침이다. 삼성은 초격차 기술 유지와 신규 성장동력 확보를, SK는 반도체 생태계와 미래사업 확대를 핵심 목표로 삼고 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

2. 테슬라 'FSD' 판매방식, 구독형 전환

테슬라는 자율주행 시스템인 FSD(완전자율주행) 판매 방식을 전세계 대부분 국가에서 구독형으로 전환하고 있으며, 홍콩·마카오·대만에서는 6월 30일 이후 일시불 구매가 중단된다. 중국 본토에서의 적용은 아직 일정이 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA)

3. '넷이즈', 상장방식 전환 '강구퉁 편입' 자격 획득

중국 대표 인터넷∙게임 기업 중 하나인 넷이즈(9999.HK/NTES.ADR)가 6월 30일부터 홍콩증권거래소에서 기존의 '2차 상장(Secondary Listing∙二次上市,)' 자격을 '듀얼 프라이머리 리스팅(Dual Primary Listing∙ 雙重主要上市)' 방식으로 정식 전환한다.

'2차 상장'의 경우 홍콩에 상장돼 있어도 미국 상장을 보조하는 역할에 그쳤지만, '듀얼 프라이머리 리스팅'은 두 개의 증권거래소에서 모두 '주요 상장' 지위를 갖는 것을 의미한다. 다시 말해 홍콩에서 독립적인 주요 상장사로 인정받는 것이다.

뉴욕증시에서 1차 상장한 넷이즈는 2차 상장 자격으로 홍콩증시에 상장해 있었고, 이에 홍콩 인터넷 기업과 기술주를 대표하는 입지를 자랑함에도 강구퉁(港股通, 상하이∙선전거래소를 통한 홍콩 주식 거래) 명단에서 제외됐었다.

듀얼 프라이머리 리스팅 자격으로 정식 전환되면서 넷이즈는 강구퉁 구성종목으로의 편입 자격을 얻게 됐다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 넷이즈(9999.HK/NTES.ADR)

<[중국증시 주간 포인트] ②자율주행 규정 시행, 반도체∙HDD∙로봇∙CCL 가격인상 랠리, 다보스 테크 서밋, AI∙우주∙전자 이벤트 개최>로 이어짐.

pxx17@newspim.com