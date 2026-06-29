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2026.06.29 (월)
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[중국증시 주간 포인트] ①6월 PMI, 익일물 역RP 최초 도입, 삼성∙SK 초대형 투자, 테슬라 FSD 구독형 전환, 넷이즈 상장방식 전환

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  • 중국 주요 증권·경제매체는 29일 중국증시 주간 핵심 이슈를 다수 제시했다
  • 29일 인민은행은 단기금리 안정을 위해 익일물 역레포를 처음 도입했다
  • 29일 삼성·SK는 향후 10년간 반도체·AI 등에 1000조원 투자 계획을 발표했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 6월 29일 오전 01시04분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(6월29일~7월5일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 6월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표 △인민은행, '익일물 역레포' 최초 도입 △삼성∙SK, 반도체∙AI에 1000조 투자 계획 △테슬라 'FSD' 판매방식, 구독형 전환 △'넷이즈', 상장방식 전환 '강구퉁 편입' 자격 획득 △자율주행 시범운행 규정 정식 시행 △7월 반도체 산업체인 인상 러시 △저장장치 원가 상승, HDD 가격 인상 △원자재 가격 상승, 산업용 로봇가격 인상 △구리가격 상승에 CCL 가격 인상 △2026 다보스 테크 서밋 개막 △2026 베이징 우주 컴퓨팅파워 컨퍼런스 △중국 지능형 컴퓨팅산업 생태발전 연차총회 △상하이 국제 체화지능 산업박람회 개막 △전자업계 이벤트 '일렉트로니카 상하이' △글로벌 OPC 공동창조 페스티벌 개최 등을 꼽았다.

◆ 중국 거시경제∙금융 이슈

1. 中 6월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표

6월 30일 중국 국가통계국은 중국의 6월 공식 제조업 PMI(구매관리자지수)를 발표한다.

5월 제조업 PMI는 전월 대비 0.3포인트 하락한 50.0으로 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50에 겨우 턱걸이했으나, 3개월래 최저치를 기록했다. 건설∙서비스업 경기를 반영하는 비제조업 PMI는 50.1로 전달(49.4) 수치를 웃돈 동시에 한달 만에 확장 국면으로 돌아섰다.

시장은 6월 PMI가 소폭 상승하며 경기확장 국면을 이어갈 것으로 예상했다.

7월 1일에는 수출기업 중심의 레이팅독(RatingDog) 제조업 PMI 6월 데이터가 공개된다.

참고로 중국 경제매체 차이신(財新)은 S&P 글로벌과 제휴해 매달 제조업 및 서비스업 PMI 를 발표해 왔으나, 지난해 8월부터 레이팅독정보기술유한공사(RatingDog∙瑞霆狗信息技術有限公司)와 글로벌 S&P의 제휴를 통한 레이팅독 PMI로 변경했다.

국가통계국이 발표하는 PMI는 조사 대상이 국유기업과 대기업 중심인 반면, 레이팅독 PMI는 조사 대상이 민간 중소기업 중심이라는 점에서 차이가 있다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

2. 인민은행, '익일물 역레포' 최초 도입

중국 인민은행은 6월 29일과 30일 공개시장 조작 수단으로 익일물 역환매조건부채권(역레포)을 추가한다. 이는 고정금리·물량입찰 방식이며, 단기 금리 안정과 시장 구조에 부합하기 위한 조치다.

현재 중국은 유럽중앙은행(ECB) 등과 마찬가지로 7일물 역레포를 공개시장조작의 핵심 수단으로 사용하고 있다. 7일물 역레포는 단기금리의 안정을 유지하는 데 효과적이다.

다만, 은행 간 시장에서는 실제 거래의 상당 부분이 하루짜리(오버나이트) 자금 거래이기 때문에, 오버나이트 금리에 대한 조정 능력을 강화하는 것이 현재 중국 금융시장의 거래 구조에 더욱 적합하다는 평가가 나왔었다.

◆ 기업 이슈

1. 삼성∙SK, 반도체∙AI에 1000조 투자 계획

삼성과 SK가 메모리 반도체 호황을 맞아 거둔 수익을 대규모 신규 생산시설 건설에 투입하는 초대형 투자 계획을 발표한다.

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장은 29일 청와대에서 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 향후 10년간 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 등 첨단산업에 1000조원 정도를 투자할 계획인 것으로 전해졌다.

정부는 이를 통해 호남권 반도체 클러스터, 충청권 AI 인프라, 영남권 첨단산업 벨트를 키우고, 전력·용수·세제·인재 양성 등 지원책도 함께 추진할 방침이다. 삼성은 초격차 기술 유지와 신규 성장동력 확보를, SK는 반도체 생태계와 미래사업 확대를 핵심 목표로 삼고 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

2. 테슬라 'FSD' 판매방식, 구독형 전환

테슬라는 자율주행 시스템인 FSD(완전자율주행) 판매 방식을 전세계 대부분 국가에서 구독형으로 전환하고 있으며, 홍콩·마카오·대만에서는 6월 30일 이후 일시불 구매가 중단된다. 중국 본토에서의 적용은 아직 일정이 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA)

3. '넷이즈', 상장방식 전환 '강구퉁 편입' 자격 획득  

중국 대표 인터넷∙게임 기업 중 하나인 넷이즈(9999.HK/NTES.ADR)가 6월 30일부터 홍콩증권거래소에서 기존의 '2차 상장(Secondary Listing∙二次上市,)' 자격을 '듀얼 프라이머리 리스팅(Dual Primary Listing∙ 雙重主要上市)' 방식으로 정식 전환한다. 

'2차 상장'의 경우 홍콩에 상장돼 있어도 미국 상장을 보조하는 역할에 그쳤지만, '듀얼 프라이머리 리스팅'은 두 개의 증권거래소에서 모두 '주요 상장' 지위를 갖는 것을 의미한다. 다시 말해 홍콩에서 독립적인 주요 상장사로 인정받는 것이다.

뉴욕증시에서 1차 상장한 넷이즈는 2차 상장 자격으로 홍콩증시에 상장해 있었고, 이에 홍콩 인터넷 기업과 기술주를 대표하는 입지를 자랑함에도 강구퉁(港股通, 상하이∙선전거래소를 통한 홍콩 주식 거래) 명단에서 제외됐었다.

듀얼 프라이머리 리스팅 자격으로 정식 전환되면서 넷이즈는 강구퉁 구성종목으로의 편입 자격을 얻게 됐다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 넷이즈(9999.HK/NTES.ADR) 

<[중국증시 주간 포인트] ②자율주행 규정 시행, 반도체∙HDD∙로봇∙CCL 가격인상 랠리, 다보스 테크 서밋, AI∙우주∙전자 이벤트 개최>로 이어짐.

 

pxx17@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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