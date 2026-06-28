민선9기 추미애 경기도지사 취임식 7월 1일 개최..."소통형 행사로 진행"

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오전 10시 경기도청 광교청사 1층 다산홀서 개최

'다함께 시작, 당당한 경기'와 '1420만의 뜻, 더 새로운 경기로'

형식적인 의식 위주에서 벗어나 도민과 직접 소통

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선 9기 경기도 추미애 신임 경기도지사 취임식이 7월 1일 오전 10시 경기도청 광교청사 1층 다산홀에서 열린다.

28일 도지사 취임식준비TF에 따르면 이번 취임식은 경기도의 어려운 재정 상황을 고려해 검소하게 진행되며 메시지를 중심으로 하는 소통형 행사로 마련된다.

추미애 경기도지사 당선인. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

김준혁 제37대 경기도지사 취임식준비TF단장은 이날 브리핑을 통해 취임식의 슬로건인 '다함께 시작, 당당한 경기'와 '1420만의 뜻, 더 새로운 경기로'를 설명하며 형식적인 의식 위주에서 벗어나 도민과 직접 소통하는 취임식을 지향하기로 했다고 덧붙였다.

준비위원회는 초청 인원을 최소화해 국회의원, 도의원, 각종 기관 및 단체장, 공약 관련 도민 등 총 400명만을 초청하기로 했다. 초청 형식 또한 종이 인쇄물 대신 이미지 파일 형태의 모바일 초청장으로 변경하고 사회자는 도청 직원이 맡아 진행하기로 해 예산을 절감했다.

취임식은 약 70여 분간 진행되며 1부는 '도민과 함께 내딛는 첫걸음'을 주제로 도민 동반 입장, 취임 선서, 정책 비전을 담은 취임사 낭독 순으로 차례로 진행된다.

2부는 이번 취임식의 핵심 행사로 경기도형 타운홀 미팅 '대청(大聽)마루'로 꾸며지며 전체 시간의 절반 이상인 40분이 할애된다.

'대청(大聽)마루'는 '크게 듣고 바닥부터 높은 곳(마루)까지 살피겠다'는 의미를 담고 있으며 취업준비 대학생, 예비 신혼부부, 청년 소상공인, 문화예술가, 여성 직장인, 경기도 기회기자단 어린이 등 총 50명의 도민 대표패널이 함께할 예정이다.

추미애 당선인은 이들 도민 대표들의 다양한 의견을 청취하고 청년, 취업, 주거, 육아, 교통, 안전 등 민선 9기 경기도 정책 방향에 대해 직접 소통할 예정이다.

김준혁 단장은 '대청(大聽)마루' 정신을 기반으로 도민의 목소리를 경청하고 민선 9기의 비전을 제시하는 자리가 될 것이라고 강조했다.

한편 추미애 당선인은 취임식 당일 오전 8시 30분 현충탑 참배를 시작으로 공식 일정을 시작하며 이후 경기도청사로 이동해 인계인수서 서명을 완료한 뒤 취임식에 참석할 예정이다.

1141world@newspim.com