구미시 '9味' 글로벌 K-푸드 명소로 뜬다

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'대한민국 1호 K-푸드로드' 선정...'글로벌 K-미식 관광도시' 도약

'송정맛길' 핵심 거점... K-Food·문화 결합 '음식 특화 거리' 조성

경북도 '권역별 글로벌 K-Food 미식 관광벨트' 구축 박차

[구미=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 구미시가 '대한민국 1호 K-푸드로드'로 최종 선정됐다.

구미시가 추진하는 지역의 K-Food와 문화를 결합한 음식 특화거리를 조성해 글로벌 관광 명소로 발전시키는 프로젝트에 탄력이 붙을 전망이다.

경북 구미시가 '대한민국 1호 K-푸드로드'로 최종 선정됐다. 사진은 구미시의 'K-푸드로드' 구상도[사진=경북도]2026.06.28 nulcheon@newspim.com

28일 경북도에 따르면 문화체육관광부가 주도하는 'K-푸드로드' 사업은 단순한 먹거리 골목을 넘어 지역의 K-Food와 문화를 결합한 음식 특화 거리를 조성해 글로벌 관광 명소로 육성하는 사업이다. 선정 지역에는 3년간 총 30억 원(국비 15억 원)이 지원된다.

구미시가 이번 공모에 제시한 'K-Food 페어링 9味 로드, 미식과 청년 문화가 만나는 길'은 구미의 대표 미식 자원인 '9미(味)'와 'K-Food 3대 장(라면·치킨·김밥)의 원조성, 연간 75만 명의 방문객이 찾는 3대 미식 축제(라면·푸드·야시장)'를 기반으로 청년 문화와 창업 생태계를 유기적으로 연계한 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 선정으로 구미시는 '송정맛길'을 핵심 거점으로 ▲ 게릴라 팝업 페스티벌, 버스킹 및 문화예술 보부상 프로그램 등 상설 문화예술 축제 ▲ 쿠킹 클래스 연계 가스트로 투어 등 상설 문화관광 체험 프로그램 ▲ 특화거리 조성과 통합 브랜딩·마케팅 ▲ 청년 창업 지원 등을 중점 추진할 방침이다.

핵심은 로컬 K-Food의 글로벌화이다.

구미시는 미슐랭 가이드를 본뜬 '구슐랭(Gu-chelin)' 인증제를 도입하고 시민과 미식 전문가가 직접 참여하는 '구미의 9味를 찾아라' 프로젝트를 추진해 지역 대표 맛집의 신뢰도와 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

또 발굴된 '9味'는 대한민국 소울 푸드인 라면과 결합한 '9味 라면 페어링' 특화 메뉴로 개발해 상설 판매하고 축제 기간에 집중되는 방문객을 골목상권의 지속적인 소비로 연결해 지역 경제 활성화를 이끌 계획이다.

이번 사업을 통해 구미시는 일회성 축제를 넘어 365일 미식과 청년 문화가 공존하는 'K-푸드로드'를 조성한다는 전략이다.

구미시 관계자는 "관광객 소비 확대가 청년 외식 창업과 일자리 창출로 이어지는 선순환 생태계를 구축해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"고 말했다.

경북도는 이번에 선정된 '구미 K-푸드로드'를 도내 K-미식 관광의 대표 선도 사례로 육성하고 궁극적으로는 향후 도내 전역을 아우르는 권역별 글로벌 K-푸드 미식 관광 벨트를 순차적으로 완성해 경북 관광 패러다임의 한 축을 미식으로 채워 나갈 계획이다.

이철우 경북지사는 "관광객 선호도와 만족도를 결정짓는 것은 바로 음식이며 그 자체가 곧 여행의 동기이자 목적이다. 미식의 보고(寶庫) 경북이 가장 잘할 수 있는 것 또한 바로 음식"이라며 "미식 관광을 도정 핵심 과제로 집중 육성해 K-한류의 세계적 확산과 함께 침체된 지역 상권을 살리겠다"고 말했다.

한편 올해 문광부가 처음 공모한 '대한민국 K-푸드로드 문화관광 활성화 사업'의 '대한민국 1호 K-푸드로드'로 최종 선정된 지역은 ▲경북 구미시 ▲강원도 강릉시 ▲충남도 공주시 ▲전북도 남원시 ▲경남도 거제시 등 5개 지역이다.

nulcheon@newspim.com