한국 남자 배구 대표팀, 카타르 꺾고 AVC 네이션스컵 4강 진출...B조 1위로 통과

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 배구 대표팀이 카타르를 누르고 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵 준결승에 올랐다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 26일(한국시간) 인도 아메다바드 비어 사바르카르 스포츠 콤플렉스에서 열린 대회 조별리그 B조 4차전에서 카타르를 세트 스코어 3-1(25-16 21-25 25-21 25-18)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 아시아배구연맹(AVC)컵에 참가한 한국 남자배구 대표팀. [사진=아시아배구연맹]

한국은 조별리그 첫 경기에서 태국에 2-3으로 패하며 불안하게 출발했다. 하지만 인도네시아를 3-0으로 꺾은 뒤 오만과 풀세트 접전 끝에 승리했다. 이날 카타르까지 잡으며 B조 1위로 준결승 진출에 성공했다.

세계랭킹도 끌어올렸다. 경기 전 28위였던 한국은 카타르전 승리로 24위까지 올라섰다. 반면 카타르는 22위에서 23위로 한 계단 내려갔다.

한국은 이날 카타르의 높이에 고전했다. 블로킹에서 14개를 허용하며 어려운 흐름도 있었지만 서브로 돌파구를 만들었다. 한국은 서브 에이스 8개를 기록하며 2개에 그친 카타르를 압도했다.

공격에서는 정한용은 서브 에이스 3개를 포함해 17점을 올렸고, 신호진과 임재영은 각각 서브 에이스 2개를 곁들이며 나란히 21점을 책임졌다.

한국은 27일 오후 3시 30분 A조 2위 바레인과 결승 진출을 다툰다. 한국이 바레인을 꺾으면 AVC 네이션스컵 사상 첫 결승 진출을 이루게 된다.

football1229@newspim.com