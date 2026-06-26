[KPGA] 정한밀 군산CC 오픈 공동 선두, 3주 연속 우승 도전 장유빈 4위

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정한밀이 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈 2라운드 공동 선두로 올라섰다.

정한밀은 26일 전북 군산 컨트리클럽 토너먼트 코스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 8개와 보기 1개를 묶어 7언더파 65타를 적어냈다. 중간 합계 8언더파 136타로 1라운드 공동 40위에서 공동 선두까지 치고 올라갔다. 왕정훈, 김홍택과 어깨를 나란히 했다

이날 전반 버디 5개를 쓸어 담은 정한밀은 절정의 샷감을 과시했다. 후반 14번 홀(파4)에서 보기를 기록하긴 했지만, 15번 홀(파4)에서 버디를 잡아내 페이스를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정한밀이 26일 군산CC에서 열린 군산CC 오픈 2라운드에서 샷을 날리고 있다. [사진=KPGA] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

2017년 KPGA 투어에 데뷔한 정한밀은 첫 우승에 도전할 기회를 잡았다. 2024년 군산CC 오픈에서 준우승을 차지한 적도 있다.

정한밀은 "어제는 바람이 많이 불었고 오후에 플레이했는데 오늘은 오전조라 확실히 바람이 덜 불었다. 그래서 좀 더 공격적으로 플레이했고 그게 잘 맞아떨어진 것 같다. 핀 위치가 쉽지는 않았지만 바람이 없으니까 조금 더 핀을 직접 보고 공략할 수 있었다. 샷 감각도 좋았기 때문에 평소보다 타깃을 조금 더 좁게 잡고 플레이했던 것 같다. 어떤 조건이든 군산에서는 플레이하는 걸 좋아하는 것 같다"고 밝혔다.

이어 "이 코스는 바람과 잘 싸우고 또 바람을 잘 이용해야 한다. 바람이 많이 불면 모두에게 어려운 조건인 만큼 편하게 생각하려고 한다. 다른 선수들도 같은 상황인 만큼 '덜 망가지자'는 마음으로 플레이하겠다"고 웃으며 "더 높은 자리에 대한 욕심은 항상 있다. 좋은 흐름을 가져온 만큼 만족스러운 결과도 한번 노려보고 싶다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=장유빈이 26일 군산CC에서 열린 군산CC 오픈 2라운드에서 힘차게 티샷을 날리고 있다. [사진=KPGA] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

KPGA 투어 3주 연속 우승을 노리는 장유빈은 이날 버디 4개, 보기 1개로 3타를 줄였다. 중간 합계 7언더파 137로 이상희, 브랜든 케왈라마니(미국)와 함께 공동 선두에 1타 뒤진 공동 4위에 올랐다. 여전히 우승 도전권에 있다.

장유빈은 "티샷에서 커브가 많이 들어가서 파4홀이나 파5홀에서 기회를 살리지 못했고 초반에 아쉬운 홀들이 많아서 경기가 안풀린다고 생각하고 있었는데 후반에 나름대로 잘 마무리하고 들어온 것 같아서 전체적으로 봤을 땐 괜찮았던 것 같다. 어제에 이어 오늘도 13번홀(파3)에서 그린에 볼을 잘 올려놓고 스리퍼트를 해서 보기를 한게 특히 아쉽다. 앞에 홀들에서 파로 이어가다가 보기가 나오면서 흐름이 끊긴 느낌이었다. 후반에 아쉽게 놓친 퍼트들이 몇 개 있었다. 이런 것들이 잘 따라줬으면 더 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있다"고 돌아봤다.

이어 "우승 욕심이 나지 않는다고 하면 거짓말이지만 욕심을 내다보면 오히려 내 플레이를 못할 것 같아서 최대한 그런 부분들을 생각하지 않고 즐겁게 치려고 한다"고 밝혔다.

한편 지난해 이 대회 우승자 옥태훈은 중간 합계 4오버파 148타로 부진하며 컷 탈락했다.

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