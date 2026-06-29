노동부 "연세우유크림빵에서 '히든티켓' 찾고 청년정책 알아봐요"

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부는 29일 CU와 7월 한달 청년응원 이벤트를 진행했다
- 연세우유크림빵 구매 청년에게 히든티켓·추첨으로 크림빵·아이패드·애플워치 등을 제공했다
- 노동부는 이벤트를 통해 청년도전지원사업·청년성장 프로젝트 등 청년정책을 안내했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년 직업훈련부터 취업·심리상담·진로 설계 등 홍보 강화
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 청년 지원 정책을 알리기 위한 '2026 청년 응원 이벤트'가 마련됐다. 연세우유크림빵 2종에서 '히든티켓'을 찾은 청년에게 경품을 제공하고 청년정책을 안내한다.
고용노동부는 CU편의점과 함께 오는 7월 한 달 동안 이 같은 이벤트를 운영한다고 29일 밝혔다.
연세우유크림빵 생크림·초코 2종에서 사고 '히든티켓'을 발견한 청년은 크림빵 최대 100개를 지급하는 교환권을 받을 수 있다.
크림빵 구매자 20명에게 추첨을 통해 아이패드프로 11인치, 오즈모 액션6 액션캠, 애플워치를 지급하는 이벤트도 병행한다.
노동부는 이벤트 참여 과정에서 청년도전지원사업 및 청년성장 프로젝트 세부 내용을 전달한다는 구상이다.
청년도전지원사업은 취업 준비에 어려움을 겪는 청년에게 심리상담, 진로설계 등 맞춤형 프로그램을 제공하는 사업이다.
정부는 청년성장 프로젝트를 운영해 청년카페에서 구직활동 및 일상유지에 필요한 다양한 프로그램도 제공한다.
하창용 노동부 청년고용정책관은 "여전히 청년들이 정부 정책과 사업을 모르는 경우가 많다"며 "좋은 정책을 만드는 것만큼이나 정책이 청년에게 닿게 하는 것이 중요하기에 청년이 친숙하게 느끼는 브랜드·콘텐츠와 손잡고 정책을 보다 가깝게 전하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com