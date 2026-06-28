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2026.06.28 (일)
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7월부터 '대출 빙하기'…은행권, 한도 줄이고 창구 좁힌다

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 28일까지 가계부채 총량 관리를 강화해 시중은행들이 하반기 주담대 대출을 크게 조였다.
  • KB국민·하나·NH농협 등은 MCI·MCG 가입을 막고 상담·비대면 채널을 제한해 대출 한도와 공급을 축소했다.
  • 다주택 규제 의도와 달리 집값 상승 속 실수요·서민층의 디딤돌 대출 가능 주택이 줄어 대출 문턱이 더 높아졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융당국의 '부동산 대출 억제' 기조, 시중은행 대출 억제 강화로
올해 가계대출 엄격한 총량관리…시중 5개 은행 상반기 '목표치 부합'
하반기에도 관리 기조 유지, "정책 대출 대상도 줄어, 경기도로 갈 밖에"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 올 하반기 금융시장에 '대출 빙하기'가 예고되고 있다. 주요 시중은행들이 주택담보대출 한도 축소의 핵심 수단인 모기지신용보험(MCI)·모기지신용보증(MCG) 취급을 잇달아 제한하면서 실수요자들의 대출 문턱이 한층 높아지고 있다.

이번 조치는 단순한 은행권의 자체 리스크 관리 차원을 넘어 금융당국이 추진 중인 가계부채 총량 관리 기조가 현장에 반영된 결과로 풀이된다. 금융당국이 '부동산과 금융의 절연'을 강조하고 있는 만큼 하반기 추가 대출 규제가 이어질 수 있다는 관측도 나온다. 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.06.26 dedanhi@newspim.com

KB국민·하나·신한·우리 상반기 강력한 대출 옥죄기, NH농협은 목표치 4.5배 초과 빨간불 

현재 금융권의 대출 한파는 금융위원회가 주도하는 중장기 가계부채 관리 로드맵의 연장선에 있다. 금융당국은 올해 가계대출 증가율 목표치를 경상성장률 전망치의 절반 이하인 1.5% 수준으로 설정하며 '총량 관리'의 고삐를 바짝 죄고 있다. 궁극적으로는 2030년까지 GDP 대비 가계부채 비율을 80%대까지 낮추겠다는 목표를 세웠다.

시중은행들은 이 같은 정책 기조를 맞추고, 가계대출 증가 속도를 억제하기 위해 상반기부터 강력한 '대출 옥죄기' 수단을 동원하고 있다.

NH농협은행은 연간 가계대출 증가율 목표치 0.70%를 부여받았다. NH농협은행은 올해 1월부터 5월까지 주택담보대출(주담대) 증가 목표치 3628억원을 부여받았지만, 실제로는 1조6348억원이 늘어났다. 

농협은행 외 은행들은 상반기 주담대 공급을 대폭 줄였다. 하나은행은 연간 목표치 0.70%를 맞추기 위해 공급을 대폭 줄였다. 1~5월 주담대 증감 목표치를 -1조 927억원으로 설정했는데, 실제로는 목표보다 더 많은 -1조 2316억원을 기록하며 112.7%의 달성률을 보였다. 신한은행은 연간 목표치 0.695%, 1~5월 주담대 증감 목표치 -1조3254억원이었으며, 실제로 -1조306억원이 줄었다. 

우리은행은 0.71%의 연간 목표치를 부여받았다. 1~5월 주담대 증감 목표치로 -3919억원을 세웠으나, 실제로는 -8898억원을 줄이며 목표 대비 227.0%의 달성률을 기록했고, KB국민은행은 5대 은행 중 가장 낮은 0.59%의 연간 가계대출 증가율 목표치를 할당받았다. 1~5월 주담대 증감 목표치를 -1조5429억원으로 설정했으며, 실제 -1조5476억원을 감축하며 100.3%의 달성률을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.26 dedanhi@newspim.com

◆KB국민·하나·NH농협 MCI·MCG 가입 막아, 추가 조치도 가능

은행들은 연간 주담대 증가 목표 한도를 맞추기 위해 강력한 주담대 억제책을 진행하고 있다. KB국민은행과 하나은행, NH농협은행이 주담대 취급 시 MCI(모기지신용보험)와 MCG(모기지신용보증) 가입을 막은 것이 대표적이다.

이는 대출 한도 산정 시 최우선변제금(방공제)을 제외해 대출액을 줄이는 효과를 낸다. 이 보험 가입이 막히면 차주가 빌릴 수 있는 대출 금액이 수천만원 줄어든다. 

대출 상담을 통한 영업도 막았다. 기업은행과 KB국민은행은 대출상담사를 통한 개별 대출 및 집단대출 취급을 8월부터 순차적으로 중단하기로 했다. 창구 영업을 통해 고객을 선별하겠다는 의도다. 5월 은행 주담대 금리도 4.32%로 상승하는 등 차주들에 대한 부담도 늘었다. 

은행들은 현재 추가 조치를 시행할 계획은 없다고 밝혔다. 그러나, 강력한 정부 기조와 최근 부동산 가격 상승 기조를 고려하면 추가적인 조치가 불가능한 것은 아니. 은행권에 따르면 추가 조치로는 대출모집법인 한도 축소, 비대면 유입량 제한 등의 조치가 있으며 금융당국의 개입 하에 상환 조건이나 한도 조정 등도 가능하다. 

금융위 관계자도 주담대의 LTV(담보인정비율)를 낮추는 문제에 대해서는 "고려하지 않고 있다"고 말했지만, 기타 수단을 동원할 가능성은 남겨뒀다. 

◆ "집값 상승에 서민 신청 디딤돌 대출 대상 주택도 줄어"

이 같은 조치는 다주택자와 투기적 수요를 겨냥한 것이지만, 현장의 체감 온도는 다르다. 갈아타기를 해야 하는 실수요자나 신규 입주 예정자들에게 이 같은 주담대 제한은 상당한 부담이 되고 있다는 것이다. 

한 은행권 관계자는 "지금 같은 상황에서 주담대를 시도하는 분들은 실수요자"라며 "다만 부동산 가격이 점점 올라가면서 서울 지역에는 진짜 서민들이 신청하는 디딤돌 대출 등의 대상 주택도 많이 없어지고 있다. 집값이 올라가는 추세가 이어지고 정책 금융상품의 기준아 바뀌지 않으면 이제 대상자들은 경기도권으로 갈 수밖에 없다"고 말했다. 

이처럼 하반기에도 은행들의 대출 조이기 기조는 유지될 것으로 보인다. 은행권은 실제 부동산 거래가 전제되는 주담대의 특성상 하반기에는 신규 주담대가 줄어 당국이 부여한 주담대 증가율 목표치를 달성할 가능성이 높다고 평가한다. 결국 하반기에도 실수요자들은 쉽지 않은 은행권의 대출 문턱을 넘어야 할 가능성이 크다. 

dedanhi@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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