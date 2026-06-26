해성에어로보틱스, 로봇 감속기 국산화 3자 MOU 체결

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헥사로보틱스 휴머노이드·웨어러블 로봇에 적용 추진

아이로보틱스와 하모닉 감속기 등 구동부 공급 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 해성에어로보틱스는 헥사로보틱스, 아이로보틱스와 로봇 핵심 구동 부품의 국산화와 신제품 적용을 위한 3자간 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 헥사로보틱스가 개발·판매 중인 외골격 웨어러블 로봇 '레질리언(RESILION)'과 '씨레짐(CLEGYM)', 차세대 인간형 로봇 '헥터(HECTOR)' 플랫폼에 해성에어로보틱스의 '경량 고토크 HS 감속기'와 아이로보틱스의 '하모닉 감속기'를 도입하는 것을 목표로 한다.

3사는 협약을 통해 안정적인 부품 공급 체계를 구축하고, 각 사의 기술과 역할을 연계해 양산 적용과 국산화 협력을 추진한다.

해성에어로보틱스 로고. [사진=해성에어로보틱스]

해성에어로보틱스는 인체 착용형 로봇과 휴머노이드 로봇의 제한된 관절 공간, 고출력 요구 조건에 대응하는 '경량 고토크 HS 감속기'를 공급할 예정이다. 헥사로보틱스 제품군별 구동 사양에 맞춘 감속기 커스터마이징과 기술 지원도 맡는다.

헥사로보틱스는 고하중 지지와 고정밀 제어가 필요한 웨어러블 로봇 및 인간형 로봇 관절 모듈에 두 회사의 감속기를 우선 채택한다. 회사는 사업화 과정에서 현장 테스트를 진행하고 구동 데이터 피드백을 제공할 예정이다.

아이로보틱스는 고정밀 초소형 하모닉 감속기를 공급한다. 또 헥사로보틱스 사양에 맞춘 전용 커스텀 하모닉 감속기를 개발해 로봇 구동부의 국산 감속기 공급 라인업을 구성하는 역할을 맡는다.

3사는 개발 실무자가 참여하는 협의회를 운영한다. 협의회에서는 착용형 관절과 고정밀 모듈에 필요한 공동 연구 사양을 기획하고, 현장 구동 데이터를 공유해 감속기 신뢰성을 검증할 계획이다.

정부 주도 연구개발(R&D) 사업에도 공동으로 참여한다. 또 국산화 부품이 탑재된 헥사로보틱스 로봇 솔루션을 기반으로 글로벌 로봇 시장 진출을 위한 공동 마케팅과 대외 홍보에도 협력하기로 했다.

3사는 헥사로보틱스의 생산시설 고도화와 원가 경쟁력 확보를 위한 투자 유치에도 참여하기로 했다.

해성에어로보틱스 관계자는 "이번 협약은 자체 개발한 HS 감속기의 적용 범위를 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 및 웨어러블 로봇 구동 부품으로 넓히는 계기"라며 "헥사로보틱스 제품을 테스트베드로 활용해 실증 데이터를 축적하고 감속기 부문의 양산 매출 기반을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com