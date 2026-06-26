라이카, 라이카 SL3-P 출시

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﻿4400만 화소 풀프레임 센서와 8K 영상 촬영 지원

﻿새로운 하이브리드 오토포커스 시스템

﻿다양한 촬영 스타일에 대응하는 3종의 SL3-P 렌즈 키트 함께 선보여

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 독일 명품 브랜드 라이카 카메라(Leica Camera)가 SL 시스템의 최신 모델 '라이카 SL3-P'를 출시한다. SL 시스템은 라이카의 기술력과 정밀한 설계, 직관적인 조작성을 바탕으로 사진 및 영상 제작을 위한 풀프레임 시스템으로 꾸준히 발전해 왔다.

이번에 공개된 SL3-P는 이러한 SL 시스템의 철학과 기술을 담아낸 최신 모델로, 사진과 영상 제작 환경 모두에 대응하는 풀프레임 미러리스 카메라다. 이와 함께 새로운 SL 렌즈와 다양한 렌즈 키트도 선보이며 사용자 선택의 폭을 넓혔다.

[이미지=라이카] 라이카 SL3-P

라이카 SL3-P는 4,400만 화소 BSI 풀프레임 센서를 탑재해 높은 해상력과 자연스러운 색 표현을 지원한다. 최대 14단계의 다이내믹 레인지를 통해 다양한 환경에서도 섬세한 톤과 디테일을 담아낼 수 있으며, 최대 1억 7,600만 화소 멀티샷 모드를 통해 더욱 정교한 이미지 구현이 가능하다. 또한 ISO 50~200,000의 넓은 감도 범위를 지원해 다양한 조명 환경에서 유연한 촬영을 가능하게 한다.

하이브리드 오토포커스 시스템은 위상차 검출(PDAF), 피사체 인식, 콘트라스트 검출 등 세 가지 AF 기술을 결합해 빠르고 정확한 초점 성능을 제공한다. 초당 최대 40장의 연사 속도와 819개 AF 포인트 기반의 향상된 추적 기능, 지능형 피사체 인식을 통해 다양한 피사체와 역동적인 움직임도 안정적으로 포착할 수 있다.

SL3-P는 최대 8K 해상도 영상 촬영을 지원하며, 오픈 게이트 촬영과 HDMI RAW 출력 기능을 제공한다. 또한 최대 초당 60fps의 5.9K 촬영과 120p의 4K 슬로 모션 촬영을 지원해 풍부한 디테일과 부드러운 움직임 표현이 가능하다. 이를 통해 사진과 영상 제작 환경 모두에서 높은 활용 범위를 제공한다.

디자인 측면에서는 SL3-P는 상징적인 빨간색 라이카 로고를 제외하고 블랙 컬러 조작부를 적용해 절제된 외관을 완성했다. 견고한 풀메탈 바디와 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 높은 사용성을 제공하며, 촬영부터 편집, 파일 관리까지의 전 과정에서 효율적인 디지털 워크플로우를 지원한다.

[이미지=라이카] 라이카 SL3-P

라이카는 SL3-P와 함께 새로운 SL 렌즈인 '주미룩스-SL 1:1.4/50 ASPH. '와 '아포-매크로-엘마릿-SL 1:2.8/100'도 공개한다.

주미룩스-SL 1:1.4/50 ASPH. 는 컴팩트한 크기와 뛰어난 광학 성능이 회사 측은 설명했다. 밝은 조리개를 통해 다양한 조명 환경에서도 우수한 이미지 품질을 제공하며, 피사체를 정교하게 분리하면서도 자연스럽고 부드러운 보케 표현이 가능하다.

아포-매크로-엘마릿-SL 1:2.8/100은 라이카의 광학 기술을 기반으로 개발된 매크로 렌즈로, 최대 1:1 배율 매크로 촬영을 지원한다. 작은 피사체의 세밀한 디테일까지 담아낼 수 있으며, 매크로 촬영과 인물 촬영용 망원 렌즈로 모두 활용 가능하다.

이와 함께 다양한 촬영 환경에 대응할 수 있는 렌즈 키트도 출시된다. 카메라 바디와 렌즈를 함께 구성한 이번 키트는 SL 시스템을 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 구성됐으며, 'SL3-P 바리오 키트 28-70', 'SL3-P 바리오 키트 24-70', 'SL3-P 바리오 키트 24-70 & 70-200' 등 총 세 가지 형태로 제공된다.

라이카 카메라 관계자는 "SL3-P는 사진과 영상 제작 환경에 최적화된 성능과 사용성을 바탕으로, SL 시스템의 기술과 이용을 집약한 모델"이라며 "새롭게 공개한 SL 렌즈와 다양한 렌즈 키트를 통해 사용자들이 자신만의 방식으로 라이카 SL 시스템을 이용할 수 있기를 기대한다"라고 전했다.

라이카 SL3-P와 렌즈 키트는 6월 26일부터 라이카 스토어에서 만나볼 수 있으며, 함께 공개된 '주미룩스-SL 50 f/1.4 ASPH. '와 '아포-매크로-엘마릿-SL 100 f/2.8'은 올해 하반기 출시 예정이다.

제품에 대한 자세한 정보는 라이카 카메라 공식 홈페이지 및 인스타그램 계정을 통해 확인 가능하다.

whitss@newspim.com