종합특검, '尹관저 이전 예산 전용' 김완섭 前장관 소환조사

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'前예산실장' 김완섭, 행안부 예산 불법 전용 피의자 신분

기재부, 21그램 공사비 위한 예산 전용 가담·묵인했나

추경호·김병환 윗선 관여 가능성도 검토…수사 확대 전망

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 윤석열 전 대통령 관저 이전 불법 예산 전용 의혹과 관련해 김완섭 전 환경부 장관(윤 정부 당시 기획재정부 예산실장)을 소환했다.

종합특검은 26일 공지를 내고 "금일 관저 관련 예산남용 혐의와 관련하여 김완섭 당시 기재부 예산실장을 피의자 신분으로 출석시켜 조사 중에 있다"고 밝혔다.

종합특검은 26일 공지를 내고 "금일 관저 관련 예산남용 혐의와 관련하여 김완섭 당시 기재부 예산실장을 피의자 신분으로 출석시켜 조사 중에 있다"고 밝혔다. 김 전 장관. [사진=뉴스핌DB]

김 전 장관은 윤 정부 출범 직후인 2022년 6월부터 약 1년간 예산 편성 및 집행 관리를 총괄하는 기재부 예산실장으로 근무했다.

종합특검은 같은 해 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램이 공사비를 지급하기 위해 행정안전부 예산이 불법 전용됐다는 의혹을 수사하고 있다.

동일 사업 내에서만 가능한 예산 전용 원칙이 지켜지지 않고 행안부 노후시설 정비 명목으로 편성된 예산이 관저 이전 공사 대금 지급에 쓰였다는 게 의혹의 핵심이다.

이와 관련해 종합특검은 예산 편성·집행을 총괄하는 기재부가 이 같은 예산 전용 과정에 관여했거나 이를 묵인했는지 들여다보고 있다.

종합특검은 윤재순 당시 대통령실 총무비서관이 행안부 측에 "기재부 정리 완료" 취지의 문자메시지를 보낸 사실도 확인한 것으로 알려졌다.

종합특검은 이날 김 전 장관을 상대로 실제 기재부 내부 검토가 있었는지, 예산 전용 과정에서 대통령실·행안부와 어떤 협의가 오갔는지 등을 추궁할 전망이다.

수사 결과에 따라 당시 기재부 장관이던 추경호 대구시장 당선인과 대통령실 경제금융비서관이던 김병환 전 비서관의 관여 여부도 검토할 예정이다.

yek105@newspim.com