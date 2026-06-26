[2026WC] 태극전사 회복 훈련, 홍명보 감독 "선수들 느려진 이유 모르겠다"

"이겨야 한다는 심리적 압박이 더위와 맞물려 역효과"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 당한 졸전의 책임을 자신에게 돌렸다. 그러면서도 무기력했던 패배의 구체적인 원인에 대해서는 명확한 답을 내놓지 못했다.

한국은 조 최약체 남아공과의 A조 최종전에서 0-1로 덜미를 잡히며 32강 자력 진출이 좌절됐다. 대표팀은 26일(한국시간) 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동해 회복훈련을 소화했다. 훈련 전 기자회견에 나선 홍 감독은 "경기에 앞서 수십 개의 상황을 준비하지만 돌발 상황이 나온다"라며 "대처는 선수들이 하지만, 모든 것은 감독의 책임이다"라고 고개를 숙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.26 psoq1337@newspim.com

그러나 홍 감독은 경기력 급락의 원인을 환경과 심리적 요인에서만 찾았을 뿐 명확한 분석은 내놓지 못했다. 온화한 과달라하라와 달리 무더운 몬테레이의 날씨에 선수들이 적응하지 못했다는 것이다. 홍 감독은 "데이터상 체력은 멕시코전과 큰 차이가 없었는데 선수들이 굉장히 느려 보인 이유는 찾기 쉽지 않다"라며 "이겨야 한다는 심리적 압박감이 날씨와 맞물려 역효과가 난 것 같다"라고 당황스러운 기색을 보였다.

향후 전술 변화 가능성에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 휴고 브로스 남아공 감독이 한국의 강점을 전술적으로 막았다고 자평한 것에 대해 홍 감독은 "상대에 맞춰 방법은 다르게 하겠지만 해온 것을 갑자기 바꾸는 건 좋지 않다"라고 답했다. 이어 조별리그 내내 침묵한 손흥민에 대해서는 "골 여부를 떠나 공간을 만들어주며 제 역할을 다하고 있다"라며 여전한 신뢰를 보였다.

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